Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu, önceki gün Kuruçeşme Sahili'nde görüntülendi. Yürüyüş yapan çift, güzel havanın tadını çıkardı.

Muhabirlerle sohbet eden ikiliden Kütük, "Soğuk havalardan sonra güzel havayı görünce kaçırmak istemedik. Kendimizi dışarı attık." diye konuştu.

Projeleri sorulan ünlü oyuncu, "Şu an netleşen bir projemiz yok. Görüştüğüm birkaç iş var." ifadelerini kullandı.

Gazetecilere teşekkür eden ikili, ardından el ele tutuşarak, yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.