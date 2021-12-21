Genç yaşına rağmen çok fazla dizi ve film projesinde yer alan oyuncu Begüm Akkaya'nın hayatına dair her şey merak konusu. Magazin dünyasının gündemine oturan Begüm Akkaya'nın oyunculuk hayatına ne zaman başladığı ve bu zamana kadar hangi dizilerde rol aldığı araştırılıyor. İşte dizi ve sinema oyuncusu Begüm Akkaya hakkında merak edilenler...
BEGÜM AKKAYA KİMDİR?
Oyuncu Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi gören Begüm Akkaya, oyunculuk kariyerine Beşinci Boyut isimli dizi ile başladı. İlk kez Kamera karşısına geçtiğinde henüz 14 yaşında olan Begüm Akkaya bugün 30 yaşındadır.
BEGÜM AKKAYA FİLMLERİ
Nergis Hanım - 2013
Mavi Dalga - 2013
Kuma - 2012
Sessiz Çocuklar - 2010
72. Koğuş - 2010
Hür Adam - 2010
Aşk Tutulması - 2008
BEGÜM AKKAYA OYNADIĞI DİZİLER
Çukur 2020 - 2021 (Seher)
Yeni Hayat - 2020
Kurşun - 2019
Aşk ve Gurur - 2016
Altınsoylar - 2016
20 Dakika - 2013
Bugünün Saraylısı - 2013
Acayip Hikayeler - 2012
Uçurum - 2012
Muhteşem Yüzyıl - 2011
Kapalıçarşı - 2009
Kendi Okulumuza Doğru - 2008
Yeşeren Düşler - 2006
Doktorlar - 2006
Beşinci Boyut - 2005
BEGÜM AKKAYA YAĞIZ CAN KONYALI İLE SEVGİLİ Mİ?
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yağız Can Konyalı, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan Begüm Akkaya ile Emirgan'daydı. Bir mekandan sabah saat 06.00'da çıkan ikili, aynı otomobile bindiler. Yağız Can Konyalı ile Begüm Akkaya'nın birlikte oldukları yönündeki haberlere ilişkin resmi bir açıklaması henüz bulunmuyor.
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