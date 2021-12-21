Genç yaşına rağmen çok fazla dizi ve film projesinde yer alan oyuncu Begüm Akkaya'nın hayatına dair her şey merak konusu. Magazin dünyasının gündemine oturan Begüm Akkaya'nın oyunculuk hayatına ne zaman başladığı ve bu zamana kadar hangi dizilerde rol aldığı araştırılıyor. İşte dizi ve sinema oyuncusu Begüm Akkaya hakkında merak edilenler...

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

Oyuncu Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi gören Begüm Akkaya, oyunculuk kariyerine Beşinci Boyut isimli dizi ile başladı. İlk kez Kamera karşısına geçtiğinde henüz 14 yaşında olan Begüm Akkaya bugün 30 yaşındadır.

BEGÜM AKKAYA FİLMLERİ

Nergis Hanım - 2013

Mavi Dalga - 2013

Kuma - 2012

Sessiz Çocuklar - 2010

72. Koğuş - 2010

Hür Adam - 2010

Aşk Tutulması - 2008

BEGÜM AKKAYA OYNADIĞI DİZİLER

Çukur 2020 - 2021 (Seher)

Yeni Hayat - 2020

Kurşun - 2019

Aşk ve Gurur - 2016

Altınsoylar - 2016

20 Dakika - 2013

Bugünün Saraylısı - 2013

Acayip Hikayeler - 2012

Uçurum - 2012

Muhteşem Yüzyıl - 2011

Kapalıçarşı - 2009

Kendi Okulumuza Doğru - 2008

Yeşeren Düşler - 2006

Doktorlar - 2006

Beşinci Boyut - 2005

BEGÜM AKKAYA YAĞIZ CAN KONYALI İLE SEVGİLİ Mİ?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yağız Can Konyalı, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan Begüm Akkaya ile Emirgan'daydı. Bir mekandan sabah saat 06.00'da çıkan ikili, aynı otomobile bindiler. Yağız Can Konyalı ile Begüm Akkaya'nın birlikte oldukları yönündeki haberlere ilişkin resmi bir açıklaması henüz bulunmuyor.