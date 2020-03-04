Beğendili köfte nasıl yapılır? Patlıcan közü, sarımsaklı yoğurt, köfte, domates sosu başrol oyuncularımız. Bu lezzetli yemeği yaparken yardımcı oyuncuya ihtiyacınız olmayacaktır.

Beğendili KöfteMalzemeler:

Köfte harcıiçin:

Beğendiiçin:

Servisi için:

Beğendili Köfte Yapılışı: