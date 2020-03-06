Dünya müzik tarihine adını deha olarak yazdırmış olan Ludwing Van Beethoven'in 250'inci Doğum Yılı Özel Konseri, devlet sanatçısı şef Prof. Rengim Gökmen yönetiminde, dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret'in solistliğinde, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zorlu PSM ve BKM iş birliğinde gerçekleşecek.

İmparator Konçertosu olarak da anılan ve Beethoven'in son piyano konçertosu olan 5. Piyano Konçertosu Beethoven'a saygı duruşu niteliğinde Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek. Programda ayrıca bestecinin klasikleşmiş 7'nci Senfonisi ve Leonare Uvertürü No.3 de seslendirilecek.