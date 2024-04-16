1. YÜZÜN ALT KISMININ ŞİŞMESİ

Çenenizle yanaklarınız şişmişse ve bu doğal yüz şeklinizden veya kilo almanızdan kaynaklanmıyorsa bunun bazı nedenleri olabilir:

Hipotiroidizm: Bu, tiroid beziniz vücudunuz için yeterli hormon üretmediğinde meydana gelir.

Sjögren sendromu: Bu, bağışıklık sisteminizin tükürük ve gözyaşı bezlerinize saldırdığı uzun süreli bir durumdur. Tükürük bezlerinin şişmesi nedeniyle yanaklarınızın şişmiş veya şişmiş görünmesine neden olabilir.