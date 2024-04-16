Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir: Şişkinliklerin altında yatan potansiyel sağlık sorunları!
Vücudun çeşitli yerlerinde ara sıra meydana gelen şişlikler, insanların çoğu zaman yaşadığı bir durumdur ve çoğunlukla geçicidir. Ancak bazen bu şişkinlikler sık sık ortaya çıkıyorsa ve geçmiyorsa dikkat edilmesi gereken bir sorunu işaret edebilir. Peki, bu şişkinlikler neden oluşuyor olabilir? İşte, sizin için vücudunuzdaki şişkinliklerin olası sebepleri!
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Vücudumuz bir sorun yaşadığında bize sinyaller gönderir, bu sorunları erkenden öğrenmek daha büyük problemlerden kurtulmayı sağlayabilir. Bu semptomlardan biri olan vücutta oluşan şişkinlikler, başka hastalıkların sebebi olabilir. İşte, vücudunuzda ortaya çıkan şişkinliklerin neden olabileceği hastalıklara dair detaylar...
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1. YÜZÜN ALT KISMININ ŞİŞMESİ
Çenenizle yanaklarınız şişmişse ve bu doğal yüz şeklinizden veya kilo almanızdan kaynaklanmıyorsa bunun bazı nedenleri olabilir:
Hipotiroidizm: Bu, tiroid beziniz vücudunuz için yeterli hormon üretmediğinde meydana gelir.
Sjögren sendromu: Bu, bağışıklık sisteminizin tükürük ve gözyaşı bezlerinize saldırdığı uzun süreli bir durumdur. Tükürük bezlerinin şişmesi nedeniyle yanaklarınızın şişmiş veya şişmiş görünmesine neden olabilir.
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Lenf adenit (lenf bezi iltihabı): Bu durum bir enfeksiyon nedeniyle lenf düğümünün şişmesi olarak adlandırılabilir. Enfeksiyon başınızda veya boynunuzdaysa yanaklarınızdan birinin veya her ikisinin şişmesine neden olabilir.
Tükürük bezi taşları: Bunlar tükürük bezlerinizde oluşan sert kalsiyum birikintileridir, bu birikintiler iltihaptan dolayı ağızda şişkinlik oluşturabilir. Çoğunlukla 30 ila 60 yaş arasındaki insanları etkileyebilir ve erkeklerde daha sık görülebilir.
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2. ŞİŞMİŞ BACAKLAR VE AYAK BİLEKLERİ
Bacakların ve ayak bileklerinin şişmesinin uzun süre ayakta durmak veya yürümek gibi nedenleri genellikle zararsızdır. Ancak şişlik aniden veya çok sık oluyorsa bu durum sağlığınızda bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Bu sorunlar ise şunlar olabilir:
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Kalp hastalıkları: Kalp kanı iyi bir şekilde pompalayamadığında sıvı birikir ve ödem adı verilen şişmeye neden olabilir. Yani kalp sorunu olan kişilerde sıklıkla bacaklar, ayak bilekleri ve ayaklar şişer.
Karaciğer hastalığı: Karaciğer, sıvının kan damarlarından sızmasını önleyen albümin adı verilen bir protein üretir. Ancak karaciğer hastaysa yeterli albümin üretemediğinden bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvı toplanabilir.
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Böbrek sorunları: Böbrekler, vücuttaki su ve tuz seviyelerini kontrol eder. Eğer böbrekler hasar görürse kanı temizleyemezler veya fazla sıvıdan kurtulamazlar, bu da bacakların ve ayak bileklerinin şişmesi durumuyla sonuçlanabilir.
Venöz yetmezlik: Bacaktaki toplardamarların kanı kalba geri taşıma görevini yerine getirememesi sonucu oluşur. Bu durumda kirli kan temizlenemediğinden bacak gibi vücudun bazı bölgelerinde bu kan birikerek şişkinlik yaratabilir.
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3. GÖZ ŞİŞLİĞİ
Gözlerin yakınındaki cilt, ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bazen insanlar göz şişkinliği yaşayabilir ve bu zaman içinde geçebilir. Çok fazla tuz tüketmek, yetersiz uyku ve alerjilerin yanı sıra bu şişkinliğin başka sebepleri olabilir.
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Örneğin, Graves hastalığı (zehirli guatr): Tiroid göz hastalığı olarak da bilinen bu durum, göz çevresindeki dokuda değişikliklere neden olarak göz altı şişmesine neden olabilir.
Mononükleoz (öpücük hastalığı): Göz altı şişmesi de dahil olmak üzere göz ve görme değişiklikleri, hapşırma ve öksürme yoluyla da bulaşabilen mononükleozun göstergesi olabilir.
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4. EL VE PARMAKLARIN ŞİŞMESİ
Bazen vücut dokusunda çok fazla sıvı biriktiğinde eller şişebilir. Bu durum genellikle hamilelik sırasında veya sıcaklık değiştiğinde yaşanabilir. Bunun yanı sıra ellerin şişmesine şu durumlar da sebep olabilir:
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Tuz, hücrelerin suya tutunmasını sağlayarak şişmeye neden olur.
Bazı kanserlerle kemoterapi ilaçları ayaklar, ayak bilekleri ve bacakların şişmesine neden olabilir.
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Romatoid artrit: Özellikle ellerde eklemlerin şişmesine ve sertleşmesine neden olabilir.
Bazen kan damarlarıyla ilgili sorunlar da elin şişmesine neden olabilir.
Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, vücudunuzda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız bir uzmana danışabilirsiniz.
Kaynak: Medical News Today, Bright Side