Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
Bursa'da, iş yeri sahibi Aykut Y., kira artışı konusunda aralarında husumet bulunan market işletmecisi Ahmet K. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden iş yeri sahibi hastanede tedaviye alınırken, şüpheli kiracı ise evinde yakalandı
Bursa'da feci olay, önceki gece, saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4. Zafer Sokak'ta meydana geldi.
KİRACI, İŞ YERİ SAHİBİNİN YANINA GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre market işleten Ahmet K., kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve taşınmasını istediği iş yeri sahibi Aykut Y.’nin yanına gitti.
YANINDA GETİRDİĞİ SİLAHLA VURDU
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ahmet K., yanında getirdiği tabancasıyla Aykut Y.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Aykut Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
VÜCUDUNA 3 KURŞUN İSABET ETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna isabet eden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Aykut Y., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada saldırgan Ahmet K. ise saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.