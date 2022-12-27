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Bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda bedelli askerlik ücretleri

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Tahminler açıklandı!

Yeni yılda askerlik vazifesini yerine getirecek milyonlarca kişinin gündeminde yer alan bedelli askerlik ücretlerinde son durumu haberimizde derledik. Asgari ücretin açıklanmasıyla yeniden gündeme gelen bedelli askerlik ücreti 2022 yılında 80 bin TL olarak açıklanmıştı. İşte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti tahminleri ve muhtemel senaryolar...

Giriş: 27.12.2022 - 20:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenmektedir. Memur maaş zamları kapsamında değişen bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023'te bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte bedelli askerlik ücreti tahminleri ve konuyla ilgili son durum...

  • 2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? 

    2023 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak bedelli askerlik ücreti şu an için belli değil ve konuşulan tüm rakamlar tahminler üzerinden yürütülüyor.

  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 yılı bedelli askerlik ücreti 3 Aralık’ta açıklanması beklenen memur ve emekli maaş zammına göre belli olacak.

  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE TAHMİNLER NE YÖNDE?

    2023 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Temmuz 2022 itibariyle 5.253 TL olan asgari ücret yüzde 54,7 oranındaki zam ile 8 bin 506,8 TL oldu.

    Şimdi memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı merakla beklenirken, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammın memur maaşlarına da uygulanması halinde hangi rakamların ortaya çıkacağı konuşuluyor.

    Bu durumda ise yüzde 50 zam yansıtılan bedelli askerlik ücretinin 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükselmesi olası senaryolar arasında bulunuyor. 

    Ancak bu zam oranının ne kadar olacağı 3 Aralık’ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları ile belli olacak.

  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR? 

    7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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