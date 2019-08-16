16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir mahkeme kabul dedi, diğeri reddetti. Bedelli askerlikle ilgili yargı kararları kafaları karıştırdı. Yargıyı ikiye bölen olayların adresi adana ve İstanbul. Farklı illerdeki iki işçi, bedelli askerlik yapmak istedi. Bu nedenle iş yerinden istifa etti. İstifa nedeniyle de kıdem tazminatı talep etti.
İŞ VEREN TAZMİNAT VERMEYİ KABUL ETMEDİ
İş veren, çalışanlarının tazminat talebine olumsuz yanıt verdi. "İş kaybı olmayacak, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılacak" dedi. Taraflar uzlaşamadı. Kıdem tazminatı için mahkemenin kapısı çalındı.
BİR MAHKEME KABUL ETTİ: BEDELLİ DE MUVAZZAF ASKERLİKTİR
Olaylar aynı ama mahkeme kararları farklıydı. Adana'daki mahkeme, istifa halinde tazminat alınabilecek halleri sıraladı. Emeklilik, evlilik, askerlik. Mahkeme, bedelli askerliğin muvazzaf askerlikten farklı olmadığını söyledi. Davayı kabul etti. İşverenin çalışanına kıdem tazminatını ödemesine hükmetti.
BİR MAHKEME REDDETTİ: İZİNLİ SAYILIR
Ancak İstanbul'daki mahkeme tam aksi yönde bir karar verdi. Çalışanın bedelli askerlikte işini kaybetmemesinin amaçlandığını söyledi. 21 gün izinli sayılabileceklerini belirterek, davayı reddetti. Tazminat alamaz dedi.
ÜST MAHKEME KARARI BEKLENİYOR
Mahkemeden çıkan iki ayrı karar hukukçuları da ikiye böldü. Bir kısım hukukçular işten istifa halinde tazminat alamaz derken diğer hukukçular ise tam aksini düşünüyor. Mahkemeden çıkan kararlar bir üst mahkemeye gitti. Şimdi istinaf mahkemesinden çıkacak karar merakla bekleniyor.
HUKUKÇULAR DA FARKLI GÖRÜŞTE
Konuyu hukukçular HABERTÜRK'e değerlendirdi. Avukat Orkun Burak Uğurlu kararın çıktığı dönemdeki kanuna göre tazminat alamayacağını belirterek, "Kişiler iş akitlerini sonlandırmadan ücretsiz izne ayrılmış gibi bedelli askerliği 21 gün yapıp tekrar aynı işe döneceklerdi yani burada kıdem tazminatına ilişkin bir başvuru olmayacaktı. Alamazlardı izinli sayılmaları gerekiyordu. Ücretsiz izinli sayılacaklar aylık ödenmeyecekti burada, 21 gün sonra da işine devam edecekti bu işçi" şeklinde yorum getirirken, yeni kanunla ise alınabileceğini de belirtti.
İstanbul'daki davayı açan avukat Cemil Özdemir ise işçilerin haklarını kullanmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Biz İstanbul 4. İş Mahkemesi'nde dava konusu yaptık ve o noktada hakimlerimizin ve yargıçlarımızın iki farklı görüşü var. Kişi silah altına alındığı için ve bu kimlikle addedildiği için kendisinin kesinlikle kıdem tazminatına hak kazanabileceğini düşünüyoruz. Bedelli askerlik için işten ayrılan kişilerin bu mutlak bir hakkıdır ve kesinlikle başvurmalılar" dedi.
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