e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Başvuru yapacak gençler tarafından merakla araştırılıyor. Askerlik başvurularıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kılavuz yayınladı. Yayımlanan kılavuzda başvuru tarihi ve bedelli askerlik ücreti de yer alıyor. Bununla ilgili e-Devlet başvurusu ve "Bedelli askerlik kaç gün?" sorusunun cevabını da haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

e-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU

Bedelli askerlik başvuru E-devlet üzerinden gerçekleşiyor.

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜNDÜR?

Bedelli askerlik 30 gündür. Ancak bir gün yol izni ve bir gün idari izinle birlikte 28 güne düşüyor. Fakat yol izni 2 gün olan askerlerin askerlikleri ise 27 güne düşüyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020

31 Aralık’a kadar başvurularını gerçekleştirecek bedelli adayları 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar 37 bin 70 lira 64 kuruş olan bedeli ödeyecekler.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuzda yer alan maddeler şöyle:

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar ödenmesini kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. Yükümlülerin 31 Aralık 2020 (dahil) saat 18.00’e kadar ödeyecekleri bedel 37.070,64 TL’dir.

d. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım

Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

e. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

f. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

g. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir.

2. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.