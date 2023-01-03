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Bedelli askerlik ücret hesaplama: Bedelli askerlik 2023 ne kadar olacak, yeni bedelli askerlik fiyatı belli oldu mu?

Bedelli askerlik 2023 ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücreti netleşiyor!

Bedelli askerlik ücretleri yeniden gündeme geldi. TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti ve zam oranları belli oldu. Memur zammı doğrultusunda belirlenen bedelli askerlik ücretlerinde son durum yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

Giriş: 03.01.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bedelli askerlik fiyatları memur zammının netleşmesiyle gündemdeki yerini aldı. Ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenen memur maaş zamları kapsamında değişen bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar oranların netleşmesiyle hız kazandı. Peki, 2023'te bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte bedelli askerlik ücreti hakkında merak edilenler...

  • 2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bedelli askerlik ücreti şu an için belli değil ve konuşulan tüm rakamlar tahminler üzerinden yürütülüyor. 

  • BEDELLİ ASKERLİK 2023 ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    2022 Temmuz ve aralık arasında bedelli askerli ücreti 80,064,72 TL'ydi. Bedelli askerlik ücreti memur zammına göre belirlenecek. Yeni bedelli askerlik ücretinin ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 

  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE TAHMİNLER NE YÖNDE?

    2023 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Temmuz 2022 itibariyle 5.253 TL olan asgari ücret yüzde 54,7 oranındaki zam ile 8 bin 506,8 TL oldu.

    Şimdi memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı merakla beklenirken, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammın memur maaşlarına da uygulanması halinde hangi rakamların ortaya çıkacağı konuşuluyor.

    Bu durumda ise yüzde 50 zam yansıtılan bedelli askerlik ücretinin 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükselmesi olası senaryolar arasında bulunuyor. 

  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR? 

    7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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