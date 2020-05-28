Bedelli askerlik celp dönemleri sorgulama 2020! Askerlik yerleri belli oldu mu? e-Devlet giriş Askerlik yerler

Bedelli askerlik yerleri Nisan, Mayıs ve Haziran celbi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklama ve duyurulara yer verdiği asal.msb.gov.tr adresi üzerinden Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi askerlik yükümlülerinin seçim ve sınıflandırma sonuçlarını içeren askerlik yerleri paylaşılacak. Peki Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? İşte e-Devlet Bedelli askerlik celp dönemleri sorgulama 2020...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

Yapılan açıklama ile birlikte ertelenen Nisan grubu bedelli askerlik yerleri, Haziran 2020 grubu bedelli askerlik yerleri, yedek subay ve astsubay askerlik yerleri, 1'nci ve 2'nci grup er ve erbaşların askerlik yerleri belli olacak.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2020

BEDELLİ ASKERLİK 2020 SEVK TARİHLERİ

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile 2020 yılı bedelli ve dövizle askerlik şartlarını duyurdu. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 30 Haziran 2020 saat 18.00'e kadar 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

30 Haziran 2020’ye (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır.

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda:

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00’e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL’dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır.

e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

f. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

g. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

ğ. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekmektedir.

b. 30 Haziran 2020’ye (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacaktır.

3. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

4. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

A. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evraki sadece askerlik şubesi başkanliklarinca verilecek.

C. Yol ve iaşe parasi, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arasi esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.