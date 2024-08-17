İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesileceğini kendi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Peki, "18 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...