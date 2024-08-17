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        Haberler Bilgi BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı 18 Ağustos 2024: İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

        18 Ağustos İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 18 Ağustos Pazar günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını kendi sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan duyuru, "18 Ağustos İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 18 Ağustos 2024 Pazar İstanbul genelinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 23:15 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:15
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        • 1

          İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesileceğini kendi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Peki, "18 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Ağustos Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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