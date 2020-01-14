Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 14 Ocak 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187.,2188.,2189.,BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534.,536.,540.,541.,542.,543.,544.,545.,546.,547.,549. ÇIKMAZ,BARBAROS,TEKSTİLKENT,TEPE,ŞEHİT CEVDET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268138)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ATLINDAĞ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268903)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN,DOĞANAY,DOĞANAY ARALIĞI,ELMAS,ESER,FATİH SULTAN,KESKİN,KILIÇ,KİRİŞ,MEYDAN,OKÇULAR YOLU,TAŞLI,TEPE ÜSTÜ,UÇ HİSAR,YAVUZ,ZÜMRÜT,ZÜMRÜT ARALIĞI,ÇETİN,ÇINAR,ÖZGÜL,ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / PİYALEPAŞA mah FATİH SULTAN,OKUL sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271714)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN,DOĞANAY,FATİH SULTAN,KAYA,KESKİN,KILIÇ,OKÇULAR YOLU,PAPATYALI,SÜSLÜ,TEPE ÜSTÜ,YAVUZ,ÇINAR,ÖZGÜL,ŞEHİT ER MURAT CELEP,ŞENER sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN,FATİH SULTAN,KUZEY,OKUL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271722)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah NEŞELİ ÇIKMAZI,ÇALIŞKAN sk / MERKEZ mah ALTINDAĞ,BİRBEN,CEBECİ ÇIKMAZI,DAVET,DEMET ÇIKMAZI,KÜME ÇIKMAZI,KÜTÜPHANE ÇIKMAZI,MAYIS ÇIKMAZI,MESKEN ÇIKMAZI,METE ÇIKMAZI,MUHACİR,MİSKET,VALİDE,YEMİN,YURT ÇIKMAZI,ZAMAN ÇIKMAZI,ZİGANA,ÇALIŞKAN,İKİZDERE ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296025)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ,BALİBEY,BEGONVİL,BEKİR SITKI EVCİMEN,BÜLBÜLCÜ,EMNİYET ÇIKMAZI,ERGENE NEHRİ,HANIMELİ,KARACAOVA,LAVANTA,LEYLANDİ,NİLÜFER,SAKIZ SARDUNYA,SERHATTER,SİPAHİ,TOPUZLU BENT,ULUBATLI HASAN,İNÖNÜ,İPEK YOLU sk 09:02-16:02 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296026)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY,AMBAR ,ARZU ÇIKMAZI,AYCAN ÇIKMAZI,AĞAÇKAKAN,BALCI ÇIKMAZI,BAYRAKTAR,BESTEGÜL,BESTEKAR,BEZİRGAN,BULGUR,EĞİTİM,GÜLSÜM ÇIKMAZI,GÜMÜŞDERE,HATİP,KARLI ÇIKMAZI,KIVILCIM,KOMŞU ÇIKMAZI,KOSOVA,LEYLEK ÇIKMAZI,MARANGOZ,NEFER,OZANLAR,SANCAKTAR,SERGİ,TATLIPINAR,TAŞHAN,UZUNOLUK,UĞUR,YÖRÜK,ÖZEN,ÜMİT ÇIKMAZI,ŞENLİK,ŞUBAT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296048)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135.,1136.,BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1.,901.,903.,903/1.,904.,905.,906.,907.,908.,909.,910.,911.,912.,913.,913/1.,914.,915.,916.,917.,927.,928.,928/1. ÇIKMAZ,929. ÇIKMAZ,930.,931.,932.,933.,935.,943.,KEMER,ÇAĞLAYAN,ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294151)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM,AYBORA,AYDINLIK,BAHÇE,BANU,BARAJ,BİLGE,DORUK,DİLBER,DİNÇ,EMİRHAN,GAZİLER,GÖLYAKA,GÜLDENİZ,GÜRKAN,HASAN TAHSİN,KARACA,KARACAOĞLAN,KAZANÇ,KEMAN,KOMŞU,KORUKENT,KUMRU,KÜÇÜK,MIZRAK,MODA,MİHRAP,ORDU,RESUL,ROTA,SADIK,SUSUZ,SİMİT,SİNCAP,TOMURCUK,TOROS,YAKUP,YUNUS EMRE,ZEHRA,ÖZGE,ÖZTÜRK,İCLAL,İLHAN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 745. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298090)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI,BEYZA,CELAL,CEVİZLİ,DAMLA,DERMAN,GAZEL,GÜLAĞACI,GÜLDALI,GÜLHATMİ,GİRNE,HASAN TAHSİN,HAYIRLI,KARACAOĞLAN,LOKMAN,LİDER,MADEN,MERASİM,METE,MEVSİM,NİMET,OSMANCIK,POYRAZ,RUMELİ,SENİHA,SERİNPINAR,SULTAN FATİH,SÖZEN,VARAN,YAVAŞ,İNÖNÜ,ŞAHİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298093)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1786,1781,1818.1816,ESKİ PAZAR CADDESİ, 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297930)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718.,733.,734.,735.,740.,ESENLER sk / ÇINAR mah 781.,782.,784.,785.,787.,802.,803.,804.,820.,ESENLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300447)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 841. sk / NİNE HATUN mah 154.,155.,156.,157.,158.,160.,161.,174.,AZİZİYE,MERCAN,PASİNLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300441)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883.,884.,885.,İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301092)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI,AKŞEMSEDDİN,BATI ÇEŞME,BORDO,BOTANİK BAHÇE,DEDEOĞLU,DOĞU ÇEŞME,GALİP,GÖKBEN,GÖKTAŞI,GÜRLER,KARA,KARABEY,OKÇU,PAPATYA,RAKKAS,TABAN DERE,TÜRKER,YASA,ZORLU VİRAJ,ÜZGÜNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300650)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 617.,619.,621.,621/1.,623.,ABDİ İPEKÇİ,OSMANBEY sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300643)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,ÇINARLI sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301096)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301878)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DR. HASAN AKGÜN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303307)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 436.,437.,438.,439.,440.,502.,507.,508.,509.,510.,513.,514.,515.,516.,517.,520.,522.,CENGİZ TOPEL,KARAOSMANOĞLU,OKUL,ÇENGEL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303222)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 872.,873.,874.,875. ÇIKMAZ,876.,876/1.,877.,878.,879.,MEHMET AKİF İNAN sk / HAVAALANI mah FERMAN,FORMA,FORUM,FOTO,FUNDA,FUZULİ,FİŞEK,GÜLBAHÇE,GÜLDÜRÜ,GÜLEÇ,GÜLYÜZÜ,GÜLÇİMEN,MEHMET AKİF İNAN,TAŞOCAĞI sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303982)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA,ÇELİKTÜRK,ÇETİNTÜRK,ÇİZMECİ,ÖĞRETİCİ,İNÖNÜ sk / GÜVEN mah CAMİ,MENDERES,OKUL,ÇALIŞLAR,İLKYUVA,İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ,MENDERES,TEVFİK FİKRET,İLKYUVA,ŞEVKETDAĞ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303341)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI,1.EFE,AHU,ATATÜRK,BOĞAZİÇİ,CEYLAN,EMİRGAN,PAŞA,SEREN,TEKİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302026)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN,ALTINDAĞ,ATMACA,BAŞKOMUTAN,DERİN,GÖÇMEN,GÜMÜŞ,HÜRRİYET,ILGIN,KANARYA,KOLEJ,SERÇE,TURGUT ÖZAL,TURNA,ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT,BARIŞ,BEDESTEN,DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU,DOĞAN,DOĞRU,HÜRRİYET,PINAR,TANDOĞAN,TOYDEMİR,TURGUT ÖZAL,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303412)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ,BALİBEY,BEGONVİL,BEKİR SITKI EVCİMEN,BÜLBÜLCÜ,EMNİYET ÇIKMAZI,ERGENE NEHRİ,HANIMELİ,KARACAOVA,LAVANTA,LEYLANDİ,NİLÜFER,SAKIZ SARDUNYA,SERHATTER,SİPAHİ,TOPUZLU BENT,ULUBATLI HASAN,İNÖNÜ,İPEK YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304329)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU,KİREÇBURNU CAMİ,KİREÇBURNU ÇİÇEK,YENİBAHAR sk / TARABYA mah ALP ER TUNGA,BOLAT,DEMİRAĞACI ÇIKMAZI,DERE OTU ÇIKMAZI,ERGENE YOKUŞU,ŞALCIKIR,ŞEN DERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304337)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR SK) sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304340)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah EMRELER,KİLYOS..,LÜFER sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304387)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALİMAN,BAĞLARBAŞI,CAMBAZOĞLU,DEĞİRMENCİOĞLU,EMİR KÜLAL,GÜRSEL,HANİCE,HERKÜL,KARAMAN,KEPÇELİ,KIVIRCIK,KORUCU,OYALI,PAŞA,SAĞLIK,ÇUKURÇEŞME sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304090)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce / NAKKAŞ mah ALACA,ALİ RIZA EFENDİ,AYŞULE,BARIŞ,COŞKUNDERE,DERİNDERE,DESEN,ESKİCİ BABA,EYÜP PEHLİVAN,GÜNDOĞUŞU,HACI TEVFİK,HARMANLIKLAR,HÜRREM,KOŞUYOLU,MASLAK,NAKKAŞ,OTLUK,PAŞAÇAYIRI,RÜYA,SADIK ONBAŞI,TEKİN,VURAL,YAZLIK,ZEYREK,ÇANGIR,ÇARŞI,ÇETİNER,ÖRENBAYIRI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304245)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 3.GÜVEN,BAĞLAR,ÜMİT sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304378)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah SÖNMEZ sk 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304336)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1805. ÇIKMAZ,1807.,2.HAKAN,2.MURAT,4.YILDIRIM,AKINCI,BAĞLAR,ERSÖZ,KARDEŞLER,NEBİOĞLU sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304369)

- ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1.,102/2.,104.,105/1.,105/2.,106.,106/1.,106/2.,106/3.,106/4.,106/5.,108/1.,109.,110.,111.,111/1.,111/2.,111/3.,114.,114. ARALIK,308.,DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR,PROF. DR. MUAMMER AKSOY,RAUF DENKTAŞ,SEMİHA ŞAKİR,ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304370)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE,SELÇUKLAR,ZEYTİNOĞLU sk / ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ,BAHTİYAR,DİLHAYAT,HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ,NİSBETİYE,SARIOBA,TANBURİ ALİ EFENDİ,TEPECİK YOLU,YILDIZÇİÇEĞİ,ŞEHİT AHMET ACARKAN sk / KÜLTÜR mah NİSBETİYE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303578)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah KALLAVİ,MEŞRUTİYET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303586)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303731)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN,ARNAVUTKÖY YOLU,HOCA AHMET YESEVİ,UYDU,VİŞNE ÇIKMAZI,İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN,MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY,ZÜMRÜT sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303575)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU,BADE sk / KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU,AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI,KÖRKADI,ONARAN,SAMYELİ,SEKBANLAR,SUNA,İETT BLOKLARI YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah SUNA KIRAÇ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303576)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR,AKGÖREN,ALBAY NAİL GÖNENLİ,CEVHER,DİLEKYILDIZI,ERGİN,ETİLER,MUHTAR EMMAR EŞKİ,NİSBETİYE,SARIOBA,SEHERYILDIZI,YANARSU,YILDIZÇİÇEĞİ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304445)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah EHRAM YOKUŞU,SAKİN,YENİYOL ÇIKMAZI,ÖZENLİ,ÖZLEMLİ sk / ETİLER mah BEBEK YOKUŞU,BIYIKLI MEHMET PAŞA,GÜLŞEN,NİSBETİYE,SARIOBA,YAKUPBEY,ÇAL HASAN,ÖZENGİ,İHSAN AKSOY sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304446)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY,GÜNAYDIN YOLU,KÜÇÜKBEBEK sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL,ERGİN,FÜZECİLER,KOÇYİĞİTLER,MUHARİPLER,TUĞCULAR,ÖZDEŞ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304447)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇINAR,PINAR,ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303483)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1273.,1491.,1492.,1497.,1498.,1501.,1508.,1510.,1511. sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305085)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi, Halkalı Merkez Mah Dereboyu Cad. Bir kısmı .. 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304870)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah KAMELYA,EGEMENLİK,ÇAMDAĞI,TATAR,EVRENSEL,DESTE ÇIKMAZI,DEVLET,KURUÇEŞME,ORHAN,SAHİLBOYU,SÖĞÜTLÜK,ÇANTA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306466)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2126.,2138.,2141.,MATBAACILAR 5. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 602. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304288)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE,ZEHRA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306725)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303584)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU,ALADAĞ,ALTINAY,ALTINBAŞAK,BALIK,BAŞKIR,CAN,CANSIZ,CESUR,CEVHER,CİDAR,CİHAN,CİHANGİR,DOĞAN,DİDENUR,DİLEK,EBRU,ECRİN,EFENDİ,GÖKHAN,GÖNEN,GÜLDEREN,GÜLENDAM,GÜLİZAR,KADEM,KEKLİK,KUĞU,LEMAN,MESUTBEY,NARİN,NATO,NURCAN,SARIKAYA,SOHBET,SÜVARİ,SİTE,TAKDİR,YAYINCILAR,ZEHRA,ÇALIŞKAN,ÇAVDAR,ÇAYKARA,ÇAĞDAŞ,ÇEKİMSER,ÇELİKAY,ÇETİN,ÇOLPAN,ÇİĞDEM,ÖZDEN,ÖZGÜR,ÖZGÜR ÇIKMAZI,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU,ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU,BEYAZ ORKİDE,BURÇAK,CESUR,DENİZ 1,GONCA,GÖL,GÜN IŞIĞI,KADINELİ,KANARYA 1,LALE 2,MERİÇ 1,SAKARYA,TOMURCUK 1,UFUK,YİĞİDO,İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304460)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU,ALADAĞ,BAŞKIR,CAN,CANSIZ,CESUR,CİHAN,GÖNEN,GÜLDEREN,GÜLİZAR,KADEM,KEKLİK,KUĞU,NARİN,SARIKAYA,SÜVARİ,TAKDİR,ZEHRA,ÇETİN,ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU,BURÇAK,CESUR,KADINELİ,KANARYA 1,LALE 2,MERİÇ 1,SAKARYA,UFUK,YİĞİDO sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304439)