04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 4 Şubat 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah BAŞKENT sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330145)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329739)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331966)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BELDE, CENGİZ ÇIKMAZI, EFLATUN, GÜLER, IŞIL ÇIKMAZI, KESTANELİK, KIRIM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, SELİM, SENCER, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333015)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CİBİNLİK, DEREBOYU, HASRET, HERCAİ, KIRMIZI, MÜVERRİH SADETTİN, TARÇIN, TAŞBASAMAK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334234)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 204., 59., 61., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, MALAZGİRT, YAKUPLU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333298)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AYCAN, BAŞKAYNAK, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, RÜŞTÜ, TABUR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334229)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 574., 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 584., 610/1., 632., 638., 639., 640., 649., 651., FATİH, GALERİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333961)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333811)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, MEKTEP, URAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334168)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AVŞAR, BAHAR, BAKIR, CAMBAZ, CEVDET BARIN, DAİRE, DİK, ETİ, FETİH, HAN, MEHTAP, OSMAN GÖZLER, OĞUZ, PETEK, PETUNYA, PİYALE, SİPER ÇIKMAZI, TOPUKLU, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT NABİH ÖZKAN, ŞÜKÜR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334947)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1014 sokak 1061., PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 905., 906., 907., 908., 909., 910., PAZARYOLU sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333741)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ERKAN, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FELEK, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk 10:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335776)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334914)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, MUMHANE, ÜVEZ sk / KURUÇEŞME mah ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, YEŞİLPINAR sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335904)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, MUMHANE, ÜVEZ sk / KURUÇEŞME mah ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, YEŞİLPINAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335903)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ERGUVAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HANZER, KAHRAMAN, LALEZAR, MENDERES, UÇAK, YAMAÇ, YÜCEL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335872)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARDIÇ, BAYRAKLI, HASTANE, KAMER 1, KARANFİL 2, MAHMUTBEY, MARMARA, MİMAR SİNAN, NALDÖKEN, PELİT, SANCAKTAR, ÇERKEZ, ÇİÇEK sk / SOĞANLI mah KARACA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAKTAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335004)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BIÇAKÇI ÇEŞMESİ sk / ZEYREK mah AKTAR YEKTA, AT PAZARI, FETİH ŞEHİDİ, GÜLBAHÇE, HACI HASAN, HACI ÖMERPAŞA, HATTAT İZZET, HAYDAR, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, PARMAKLIK, SADREDDİN YÜKSEL, TURŞUCU HALİL, ZEYREK, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÇIRÇIR, ÇİNİLİ ODALAR, ÖMER EFENDİ, ŞAHUBAN CAMİİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335070)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, FATİH, HAFIZPAŞA, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, BEYCEĞİZ FIRINI, FATİH, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, VALİDE MEDRESESİ, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335069)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah AKDENİZ, AY, DERYA BEYİ, HACI HÜSREV KÖPRÜSÜ, KOLAN, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335196)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., ATALAY, KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL sk / İNÖNÜ mah 354., 355., 356., 358., 359., 363., 364., DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA sk 352. SK, BELDE CD, 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334987)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1348., 1349. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1285., 1291., 1292/2., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., GAZİ, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335094)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1393., 1394., 1395., 1396., 1397., 1398., 1425., ADEM YAVUZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335095)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1264/1., 1265., 1266., 1266/1., 1267., 1268., 1269., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280/1., 1297., 1299., 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335241)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1397/2., 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1405., 1405/6., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 1619., 1620., 1625., 563., 565/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE, ŞEHİT MURAT CELEP sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335243)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1410., 563., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 572., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335254)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 841. sk / NİNE HATUN mah 154., 155., 156., 157., 158., 160., 161., 174., AZİZİYE, MERCAN, PASİNLER sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334901)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, ATLAS, AVASKÖY YOLU, BAŞAK, BULUT, BUĞDAY, BÜYÜKADA, FIRAT, HAZİNE, KÜÇÜKADA, MOSTAR, MİLLET, PİRİ REİS, YALÇIN, YILDIZ, ZONGULDAK, İKİZLER, ŞAİR AKİF, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334899)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALADAĞ, ALTINAY, ALTINBAŞAK, BALIK, CANSIZ, CEVHER, CİDAR, CİHANGİR, DOĞAN, DİDENUR, DİLEK, EBRU, ECRİN, EFENDİ, GÖKHAN, GÖNEN, GÜLENDAM, GÜLİZAR, LEMAN, MESUTBEY, NARİN, NATO, NURCAN, SARIKAYA, SOHBET, SÜVARİ, SİTE, TAKDİR, YAYINCILAR, ÇALIŞKAN, ÇAVDAR, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇEKİMSER, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇOLPAN, ÇİĞDEM, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BEYAZ ORKİDE, DENİZ 1, GONCA, GÜN IŞIĞI, TOMURCUK 1, İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335292)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BUĞDAY, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, MURAT, NATO, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇAMÖZÜ, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINARLI, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, BARBAROS, DAHİ, DAMAR, DEFİNE, DEKAN, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DERGİ, DEVİR, DOLUNAY, DONANMA, DOSTLUK, DOĞUŞ, DUYGU, DÜZENLİ, DİK, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, YILDIRIM, YILMAZ, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, ŞEBNEM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335298)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah HATMİ, OZAN, İLHANLAR, ŞAH sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AVNİ DİLLİGİL, BENGÜ, BILDIRCIN, BULUT, CEMAL SAHİR, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, GÜNDOĞAN, GÜNEY 1, KARANFİL, KASIMPATI, MERİÇ, OTELLO KAMİL, OYA, PELİT, RÜYA, SOLMAZ, UYSAL, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞAHİKA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BURÇ, BÜYÜKDERE, CAN, CEMAL SAHİR, DARCAN, KIR, KIRÇIL, MECİDİYE DERESİ, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336076)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 5006., 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAZAR, KAVAKLI, KIBLE, KURTBAY, SELANİK, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ, VAKAR sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336552)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 180., 182., 186., 188., 194., 208., 55., BİNNAZ, GAZİEMİR, GEÇİT, HÜRRİYET, SANCAKTAR, YAKUPLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336531)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58. BULVAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336637)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337038)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 2.TURNA, 311.ÇIKMAZI, 312., AKDOĞAN, ASMALI, AYDOĞDU, AŞİNA, BULUT, DURAK, ELMA, EREN, ESENTEPE, KİRAZ ÇIKMAZI, YAMAN, YAYA, YAYLA, YENİCE, ÜZÜMLÜ, İKİTELLİ, İŞÇİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337081)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.ONUR, 315., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, TOROS, YUNUS EMRE, ÖMÜR, İKİTELLİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336715)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, KARACA, KUMRU, SÜLÜN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336518)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AY, BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, GÖLCÜK, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER, TAÇ, ÇETİNKAYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336927)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, GÖLBAŞI, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SEVİM, TARÇIN, UYUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336557)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah CENGİZ TOPEL, DEFNE, GÖÇEN, GÜNEŞ, HELAL, OKUL ARKASI, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336598)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, AYDIN, DİKMEN, MESCİT, OLTU, SAMET, SİVAS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336551)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIŞ, BİRDAL, SAKARYA, TATLI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN sk / YEŞİLCE mah DEFİNE, SONBAHAR, TEKNİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336720)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ERKILIÇ, GÜLBAŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336606)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FIRTINA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336996)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337004)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336703)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, GAMZELİ, GÖZDE, MİNE, NASIR, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, TUĞRUL, ŞİRİN sk / TALATPAŞA mah ERSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336581)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk / MERKEZ mah BAHÇE, DAĞLAR, FERMAN, GÜLDESTE, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk / YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336549)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, BUĞRA, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, ŞENYURT sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, ALTINTAŞ, HAKAN, KIVRIM, OKUL, SUCU, TEKİN, TİMUR, ÇİNİ sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, TAŞOCAĞI, ÇAĞTAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336550)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337005)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DEREBOYU, ESKİ BELEDİYE, FİLİZ, KAVİS, MAYIS, MERDİVEN, NAZLI, SANTRAL, ÇAMLI, ÇETİNAY, ÇUKUR sk / TELSİZLER mah BALÇİÇEĞİ, BAĞIM, BEGÜM, BEYAZ, BONCUK, BORDO, BİLGİLİ ÇIKMAZI, ESKİ BELEDİYE, GALATA DERESİ, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, DÖNMEZ, GALATA DERESİ, GÜNEY 1, GÜZ, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, PAPATYA 1, SAFİR, SAKA, TEKİN, TOMBUL, UYSAL, YAĞMUR, YENİDERE, YENİGÜN, YEŞİLDAĞ, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA, ŞELALE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336912)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, PARLAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336556)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1227., 1228., 1232., 1234. sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337195)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2623. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337183)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BÜLBÜL, CESUR, CİVAN, KUĞU, ÇİĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336716)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17. sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336841)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, HAZAL, KARAMAN, SENA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336546)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah YENİ UYUM SİTESİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335214)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah KALAYCI sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335215)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2211., E sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336672)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah TERASEVLER, TERASEVLER2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337810)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, AYDENİZ, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT, ŞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337794)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, GÜL, KAFKAS, RUMELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337231)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, GÜL, KAFKAS, RUMELİ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337251)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ÇAMPARK sk / HÜRRİYET mah AĞAÇ, DEMET, DEREBAĞ, DEREBAŞI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİN, EĞİTİM, GÖLBAŞI, HİRA, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YUSUF, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞAKAYIK sk / ÇAĞLAYAN mah AGAH, ATAKAN, BAŞARAN, BOZDEMİR, DİCLE, DİZER, EKİM, ENİS, FERDAĞ, FIRAT, FIRIN, FUZULİ, HATIRA, KAYABAŞI, KUMRU, LEVENT, MARTI, MAYA, MEHMET AKİF, MERAL, NİMET, PARK, PAŞA, SAHRA, SALTUK, SEBAT, SİNANPAŞA, TAYFUN, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TEPE, TEZCAN, TÜRKAN, VATAN, YAYLA, YÜZYIL, ZUHAL, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337292)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ELİBOL, ETİBANK, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, HOŞSOHBET, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337236)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ELİBOL, ETİBANK, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, HOŞSOHBET, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337790)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337239)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, FASIL, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN, TESTİ, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR sk / TALATPAŞA mah ABANT, ABDÜLGAZİ, ACARSOY, ADAGÜLÜ, AKIŞLI, AKTÜRK, AKÇALI, AKÇAM, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, ASLIHAN, ASYA, AYDOS, AYDOĞAN, AYGÜL, AÇIKGÖZ, BAYINDIR, BAĞTUR, BAŞIBÖLÜK, BAŞÇİÇEK, BERCESTE, BERHUDAR, BEYÖZÜ, BÜYÜKBEY, CANBERK, CANCAN, CEBECİ, CEM, DAMLAPINAR, DARIVERDİ, DEDELER, DÜNÜR, DİLARA, DİŞÇİ, EKİN, EMEK, EMİRGAZİ, ENDER, ERBAY, ERBEYLİ, ERDEM, ERSOY, ERTAN, FERHAT, FİLİKA, GAZHANE, GÖK, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLBULDU, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜLYAZI, GÜLÇAVUŞ, GÜNAÇTI, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNEŞTAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, GÜNYOLU, GÜNYÜZÜ, HALUK, HANIMELİ, HASGÜL, HAYAL, HİCRET, KADİR, KAPLICA, KARACA, KARAKOL, KARAKOÇ, KARDELEN, KERVAN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, KİRAZLIYURT, KİRAZLIYURT ÇIKMAZI, MAKBER, METİN, MORKARANFİL, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, OKTAY, OĞUZBEY, PASDEMİR, REİS, SAKIZAĞACI, SARIBEY, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SARITAŞ, SAZAK, SEMAVER, SEMAVİ, SEÇİL, SONGÜL, SULTAN, SULTANŞAH, SUNA, SİNCAP, TANYELİ, TEMİZ, TERASEVLER, TERASEVLER2, TOKDEMİR, TOMURCUK, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAĞIZLAR, YAŞARLI, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YEŞİLAY, YEŞİLBURÇ, YOLÜSTÜ, YURTBEY, YUVAM, YÜKSELİŞ, ZEYBEK, ZÜMRE, ZİYARET, ÇATALÇEŞME, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK, ÖZVEREN, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İNCESU, İPEKKUŞAĞI, İĞDE, İŞBİLİ 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337307)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ALTAYLI, DEPO, FERAHTEPE, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KEKİK ÇIKMAZI, KUYULU, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338160)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 548., 548/1., 555., 562., MARMARA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337734)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353., 354., 410. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336861)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BALCI YOKUŞU, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336888)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, CİCOZ YOLU, FATİH, KANARYA, SEDİR, SÜLEYMAN ŞAH, SÜMBÜL, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 12. sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336509)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1032., 1033., 1034., 1040. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336731)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 447., 448., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 473., 481., 482., 483., 484., 485., ADEM YAVUZ, ANADOLU, CENGİZ TOPEL, PARK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337746)
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