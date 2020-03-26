İstanbul'da elektrik kesintileri listesi 26 Mart

26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 26 Mart 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah AYIK sk, GÜNAYDIN sk, İBRAHİM ÇAVUŞ sk, ÇITAK sk, HACAMATÇI sk, AYIK FIRINI sk, 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410949)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, KEŞKEKÇİ, VEZİR, YAYLAK, ZİYA GÖKALP sk / ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA, BAŞVEKİL, GÜNAYDIN, HACI ZİHNİ EFENDİ, KAYGULU BABA, KELAMİ TEKKESİ, KÖPRÜLÜZADE, MEVLANAKAPI, SAÇAKLI TÜRBE, VEZİR, YUSUFÇUK, ZİYA GÖKALP, ÇİÇEK BOSTANI, İBRAHİM ÇAVUŞ, İBRAHİM ÇAVUŞ ÇIKMAZI sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410950)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE, HAVUZLU BOSTAN sk / İSTİNYE mah ALKANLAR, ALTIN DAMLA, GÜMÜŞ DAMLA, HAVUZLU BOSTAN, KOMİK NAŞİT, KOMİK NAŞİT ARKASI, MEYVELİ, MEZARLIK ÜSTÜ, NAZLICAN, NURİ PAŞA, SALI, ÖMER HOCA, ÖNDER ÇIKMAZI, ÜZÜMLÜ sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411124)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ, BÖREKÇİ ALİ, DERİNKUYU, SOĞANAĞA CAMİİ sk / NİŞANCA mah AĞA ÇEŞMESİ, DERİNKUYU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411559)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415229)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2414251)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415429)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. BAĞ YOLU, 2. BAĞ YOLU, 2. ÇEŞME, 274., 3. BAĞ, 3. ÇEŞME, 4. BAĞ, 4. ÇEŞME, 5. BAĞ, 5. ÇEŞME, 74/1., 74/2., 74/A, 74/B, 75/1., 75/A, 8. BAĞ, AHMET YESEVİ, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇİMEN ÇIKMAZI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415249)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 101., 105., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 98., MAHMUTBEY sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2414035)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK 2, BOZBEYOĞLU, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DAVUTPAŞA, DEMİR, DEREN, DERGAH, DOLAPÇILAR, DOLUNAY, DOĞANTEPE, DÖNER, DİNÇ, DİRHEM, HANIMAĞA, KÖKNAR, MEHTAP 3, SELVİ, ZAMBAK 3, ÇEŞMEYOLU, İSTİKLAL sk / ULUS mah İSTİKLAL sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2414108)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÜZELBAKAN, HACIBEY, KARAKAŞ, MELİK HANIM, NİLGÜN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415489)
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