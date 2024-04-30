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        Haberler Yaşam BEDAŞ - AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 30 Nisan Salı elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 30 Nisan Salı elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 30 Nisan Salı günü İstanbul'da yapılacak elektrik kesintilerini duyurdu. Başta Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih olmak üzere birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ bakım ve onarım çalışmaları sonucunda elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İşte 30 Nisan 2024 Salı elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 01:40 Güncelleme: 30.04.2024 - 01:42
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          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 30 Nisan Salı günü, İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyurdu. AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası'nda, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği bilinmektedir. Elektrik kesintisi yaşayanlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı arıyor. İşte detaylar...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 30 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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          BEDAŞ'ın 30.04.2024 tarihli duyuruları şu şekilde:

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