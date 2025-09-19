Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ - AYEDAŞ duyurdu: 19 Eylül Cuma İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası araştırmaları sürüyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 19 Eylül Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanabileceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 01:01 Güncelleme: 19.09.2025 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Planlı kesinti duyuruları yakından takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama sayfasına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 19 Eylül Cuma günü planlı elekrtik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 19 Eylül Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Habertürk Anasayfa