Eğri boyun, bebeklerin boyunlarının eğik ya da dönük olması durumu olarak açıklanıyor. Boynun bir tarafındaki kasın diğer taraftan kısa olmasından dolayı kaynaklanıyor. Sağ boyun kısmında ise sıkça karşılaşılıyor. Eğri boyunun pek çok sebebi bulunuyor. Doğuştan da olabiliyor, sonradan da gelişebiliyor. En çok görülen tipi ise konjenital muskular. Genellikle ters doğan bebeklerde ortaya çıkıyor. Tortikolis bebek doğduktan sonra genellikle 2 ve 4’üncü haftalarda anlaşılıyor. Bebek başını bir tarafa doğru eğik tutuyor. Boynunda ise hissedilen bir şişlik bulunuyor, boyun hareketlerini yapmakta zorlanıyor. İleri durumlarda ise bebeğin yüz asimetresi de bozuluyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı verilerine göre, 2013 itibariyle tortikolis’ in görülme oranı yüzde 0,3 ile 2 arasında. 1992 yılında başlatılan sırtüstü yatırma kampanyası, tüp bebek uygulamasıyla çoğul gebelik, düşük amniyon sıvısı ve bebeklerin çocuk arabalarına her seferinde konulduğunda uzun süreli bırakılması nedeniyle de önemli bir artış meydana geldi.

ÇOCUKLARI UZUN SÜRE BEBEK ARABALARINDA VE BEBEK KOLTUKLARINDA BIRAKMAYIN

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, eğri boyun sorunu yaşayan bebeklerle bir araya gelen Amerika’nın tanınan çocuk Fizyoterapisti Nancy Neiditz, eğri boyunun genellikle bebeklerin rahim içinde sıkışmasından ve sırt üstü yatırılarak uyutulmalarından kaynaklandığını belirtiyor.

Eskiden anneler bebeklerini yüzüstü, göbeklerinin üstünde bırakarak uyuttukları için, sırtüstü pozisyondaki gibi tek tarafa doğru bakarak saatlerce yatmazlardı, bu yüzdende tortikolis çok nadiren oluşmaktaydı. 1992 yılında Amerikan Pediatri Akademisi’ nin (AAP) ani çocuk ölümlerini (SIDS) engellemek için haklı olarak başlatmış olduğu sırtüstü yatırma tavsiyesinin sonucu olarak bebeklerin kafasını çevirdiği tarafın arkasında düzleşme olmaktadır. Bu oluşan düzlük istem dışı olarak bebeklerin tek bir tarafa doğru bakmayı tercih etmelerine ve diğer tarafa doğru boyunlarını eğmelerine neden olur. Ayrıca, bebeklerin kafalarını hareket ettirmede çok az bir alan bırakan ve boynun özgürlüğünü kısıtlayan çocuk arabalarında ve araba koltuklarında geçirilen uzun sürelerde boyun kaslarını sıkılaştırır, bir direnç oluşturur.

EĞRİ BOYUNDA TEDAVİ ERKEN BAŞLAMALI

Nancy Neiditz, doğuştan tortikolisin , bebeğin kulaklarından birini omuza doğru eğmesinden ve kafasını ters yöne doğru çevirmesinden anlaşılabileceğini vurguluyor.

Ebeveynler çocuk doktorları ile temasa geçerek bebeklerinin kafasını eğik tuttuğu tarafta, boyun hizasındaki kızarıklığı ve boyunun eğik olduğu yöne doğru kafasını çevirme mesafesini kontrol ettirmelidirler. Yeni doğanda erkenden tortikolis tedavisine başlanırsa olabilecek en iyi sonuç en kısa sürede elde edilir. Erken dönemde boyunun etrafındaki dokular daha esnek daha şekillendirilebilir olur. Kaslarda daha az gerginlik vardır ve daha başlangıçtan bebek yeni hareketleri nasıl yapacağını öğrenir. Bu durum baş ve boyunda alışkanlık haline gelmiş hareketlerin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Yeni doğanlar çok daha kolay yönetilebilmektedir.

Nancy Neiditz, ebeveynlerin bu durumda olan çocuklarını konuya hâkim, sorunun hafiflemesi yönünde pozisyonlamayı, egzersizleri bilen bir fizyoterapiste götürmeleri gerektiğini kaydediyor.

Terapist aileye uyuma, yıkanma, bez değiştirme, beslenme, bakım ve oyun oynama gibi bütün aktiviteleri içeren sıkı bir ev programı vermelidir. En önemli olan şey ise kimsenin çocukları zorlamaması ve ağlatarak zor yoldan tedavi etmemesidir.

Neiditz , çok az sayıdaki vakalarda olağandışı fibrotik sternokleidomastoid (SCM) kas yüzünden ameliyata ihtiyaç olabildiğini ifade ediyor.