Doğru beslenme anne karnında başlıyor

Dr. Şirin Seçkin, bu hafta planlanmış bir hamilelikte yalnızca kadının değil erkeğin de doğru beslenmesi gerektiğini belirtirken bebeklerde doğar doğmaz D vitaminine başlamak gerektiğini söyledi. Dr. Seçkin, bir yaşa kadar bebeklere bakla, bal ve şeker verilmemesi gerektiğini de vurguladı.
Her hafta sağlığımız için önemli konuları anlatan Dr. Şirin Seçkin önümüzdeki hafta da korona sürecinde sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerini aktaracak. Önceki yayınları aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.
BABANIN ROLÜ
Çocuğun beslenmesi, yetiştirilmesi, büyütülmesi gibi konular genel olarak anne-çocuk ilişkileri üzerinden ele alınıyor ve baba aslında ailenin temel unsuru olmasına rağmen, biraz yardımcı oyuncu gibi algılanıyor. Çocuğa ayrılan sürenin her iki ebeveyn için de çok zorlaştığı modern dünyada babanın çocuğun yaşamındaki hayati rolü ihmal ediliyor. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığı baba işlevinin eksikliğinin neden olduğu problemler ortaya çıktığında anlaşılıyor. Peki babanın çocuğun hayatındaki rolü ve önemi nedir? Babanın çocuğun hangi dönemlerinde hangi işlevleri olmalıdır? Baba olmaya hazır olmak ne anlama gelir?
ÇOCUKLARDA REZİLYANS
Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren hep yeni bir şeyler öğrenmek ve hayata adapte olmak durumunda kalıyor ve bu sırada türlü güçlüklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu bazen okula başlamak ya da yeni bir kardeşin neden olduğu zorluklar olabildiği gibi, bazen de en yakınlarını kaybetmek gibi ağır travmalar olabiliyor. Peki hayatın türlü güçlükleri karşısında esnek ve toparlanabilme becerisine sahip bir çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuklarda rezilyans ne anlama gelmektedir? Çocuklara özgüven, sorumluluk, empati gibi duygular nasıl aşılanır? Tüm aileyi etkileyen problemleri çocuktan gizlemek doğru mu?
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