Doğru beslenme anne karnında başlıyor

Yaşam boyu devam eden beslenme alışkanlıklarımız ile damak zevkimiz hayatımızın ilk iki yılında belirleniyor. Dolayısıyla 0-2 yaş bebek beslenmesi büyük önem taşıyor. Hatta bir çocuğun hayatında doğru ve sağlıklı beslenmenin temeli, annenin hamile kalmadan önceki döneminde atılıyor. Hamilelik öncesi, hamilelik ve emzirme dönemlerinde nasıl beslenmek gerekiyor? Bebeklerde zeka ve bağışıklığı güçlendirmek için hangi besinlere ağırlık verilmeli? Çocuklarda doğru beslenme alışkanlıkları geliştirmenin yolları nedir? Sağlıklı beslenmeyle düzelebilen hastalıklar hangileri? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve ‘0-2 Yaş Doğru Beslenme’ kitabının yazarı Dr. Şirin Seçkin haberturk.com’un konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Dr. Şirin Seçkin, bu hafta planlanmış bir hamilelikte yalnızca kadının değil erkeğin de doğru beslenmesi gerektiğini belirtirken bebeklerde doğar doğmaz D vitaminine başlamak gerektiğini söyledi. Dr. Seçkin, bir yaşa kadar bebeklere bakla, bal ve şeker verilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Her hafta sağlığımız için önemli konuları anlatan Dr. Şirin Seçkin önümüzdeki hafta da korona sürecinde sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerini aktaracak. Önceki yayınları aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

BABANIN ROLÜ

Çocuğun beslenmesi, yetiştirilmesi, büyütülmesi gibi konular genel olarak anne-çocuk ilişkileri üzerinden ele alınıyor ve baba aslında ailenin temel unsuru olmasına rağmen, biraz yardımcı oyuncu gibi algılanıyor. Çocuğa ayrılan sürenin her iki ebeveyn için de çok zorlaştığı modern dünyada babanın çocuğun yaşamındaki hayati rolü ihmal ediliyor. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığı baba işlevinin eksikliğinin neden olduğu problemler ortaya çıktığında anlaşılıyor. Peki babanın çocuğun hayatındaki rolü ve önemi nedir? Babanın çocuğun hangi dönemlerinde hangi işlevleri olmalıdır? Baba olmaya hazır olmak ne anlama gelir?

ÇOCUKLARDA REZİLYANS

Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren hep yeni bir şeyler öğrenmek ve hayata adapte olmak durumunda kalıyor ve bu sırada türlü güçlüklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu bazen okula başlamak ya da yeni bir kardeşin neden olduğu zorluklar olabildiği gibi, bazen de en yakınlarını kaybetmek gibi ağır travmalar olabiliyor. Peki hayatın türlü güçlükleri karşısında esnek ve toparlanabilme becerisine sahip bir çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuklarda rezilyans ne anlama gelmektedir? Çocuklara özgüven, sorumluluk, empati gibi duygular nasıl aşılanır? Tüm aileyi etkileyen problemleri çocuktan gizlemek doğru mu?