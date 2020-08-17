Bebeklerin 6-7 aylık olduktan sonra ek gıdalara geçmesi gerekir. Bunun için azar azar çorbalarla alışmaları sağlanır. Size bebekler için yoğurt çorbası tarifi vereceğim. Umarım bebeğiniz de bu lezzetli yoğurt çorbasını severek tüketir.

Yoğurt Çorbası Malzemeler:

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet çiçek baş brokoli

1 yemek kaşığı tel şehriye

1,5 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı irmik

1 diş sarımsak

Nane

Yoğurt Çorbası Yapılışı:

Öncelikle sebzeleri rendeleyin.

Tel şehriye ve rendelenmiş sebzeleri haşlayın.

Ayrı bir kapta yoğurt, un ve irmiği çırpın.

Hazırladığınız bu yoğurtlu karışımı çorbaya ilave edin.

Ardından tereyağını eritin.

Sarımsağı ekleyin.

Nane de üzerine serpiştirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yoğurtlu karışımı ılıştırıp, sürekli karıştırarak çorbanıza ilave edin.

Tuz eklemeyin.