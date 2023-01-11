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Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren kadın hakkında yakalama kararı

Bebek Sahili'nde Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme. Bebek Sahili'nde halka açık alanda Özgür Kavi ile cinsel ilişkiye giren Carmen Maria T. hakkında, Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilebilmesi için yakalama kararı çıkartıldı.

Giriş: 11.01.2023 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren kadın hakkında yakalama kararı
DHA

Bebek Sahili'nde gündüz saatlerinde Özgür Kavi ile cinsel ilişkiye giren Carmen Maria T. hakkında, Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilebilmesi için yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Kavi getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı müvekkilinin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasını talep etti. Özgür Kavi'nin tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak, tahliye kararı verilmesini istedi.

Sanık Özgür Kavi, "Söyleyecek çok şeyim var ama söyleyemiyorum" diyerek, tahliyesi talep etti. Savcı mağdur sanık Carmen Maria T.'nin, Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilerek rapor alınması için yakalama kararı çıkarılması talep etti. Savcı, kanıtların toplanmamış olması nedeniyle Özgür Kavi´nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Carmen Maria T.'nin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Özgür Kavi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur sanık Carmen Maria T.'nin akıl hastalığı nedeniyle, 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası yerine, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması istendi. Diğer sanık Özgür Kavi'nin, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçlarından 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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