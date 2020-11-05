Bebeğinize şarkı söyleyin

Araştırmalara göre şarkılar hem duygusal hem de sosyal gelişimin anahtarı.

Annelerimizden ve babalarımızdan, hatta tüm aile büyüklerimizden ninni dinleyerek büyüdük. Hemen hepimiz de çocuklarımıza şarkılar söylüyoruz ve bu son derece normal geliyor.

Şarkıların bebek gelişiminde çok önemli olduğunu biliyor muydunuz?

Kanada’da yapılan bir araştırma, şarkının insanlar üzerindeki etkisini ortaya koyan çok önemli veriler sunuyor. Özellikle bebeklerde, şarkının etkilerini araştıran araştırmacılar, şarkı söylemenin sadece sakinleştirici etkisi ile kalmayıp aynı zamanda aile üyeleri ile daha sıkı sosyal bağlar kurulmasına yardımcı olduğunu, sağlığı koruduğunu ve hatta dil öğrenme sürecini de önemli ölçüde geliştirdiğini belirlediler.

Önce sesi tanıyoruz

Araştırmaya göre bebekler annelerinin yüzünden bile önce sesini hatırlıyorlar. Ses, küçük çocuklarda çok güçlü bir uyarıcı.

Bilim, beden gelişiminde müziğin önemini kanıtlıyor. Ancak özellikle şarkı söylemenin dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde aynı anda yarattığı fark da söz konusu. Doğduğumuz andan itibaren şarkı söylendiğinde gösterdiğimiz reaksiyonun, fonksiyonların gelişiminde önemli yeri olduğu düşünülüyor.

Şarkılar konuşmadan daha etkili

Ebeveynleri şarkı söylerken bebeklerin gösterdikleri pozitif duygular, tek başına şarkılardan gelmiyor. Aynı anda yapılan hafif dokunuşlar, ebeveynin gösterdiği ilgi de etkili oluyor.

Kanada’da yapılan araştırmada 7 ile 10 ay arasındaki bebekleri zihinsel olarak stresli olabilecekleri bir ortama aldılar. Bu ortamda görünürde hiç kimse yoktu ve herhangi bir dikkat dağıtıcı öge de bulunmadı. Bebeklere daha önceden kaydedilmiş şarkılar ve konuşma kayıtları dinletilmeye başlandı. Bu dinletilerde şarkılar farklı dillerde sözleri olan ve ritmik olarak seçilmişti, konuşmalar da benzer tondaydı. Deneye katılan Fransız bebeklere Türkçe şarkılar ve konuşmalar dinletildi.

Gözlemciler, bebeğe hangi şarkının dinletildiğinden habersizdi. Sadece bebeklerin yüzlerini incelediler ve stres belirtişi mimiklerin ne kadar zamanda azaldığını ölçtüler. Sonuçta şarkı dinletilen bebeklerin, konuşma dinletilen bebeklere göre 2 katı daha fazla bir süre sakin kaldıkları keşfedildi.

Şarkının sakinleştirici etkisi var

Deneyde bebeklerin etrafında ne bir insan, ne bir oyundan ne de başka bir uyarıcı bulunmamasına rağmen, bu denli sıkılabilecekleri bir ortamda 9 dakikaya kadar Türkçe şarkı dinleyebildikleri gözlemlendi. Bu bebeklerin dinledikleri şarkı sözlerine hiç aşina olmadıkları, sözleri anlamadıkları da düşünülürse arkadan gelen şarkıların etkisinin önemi de daha fazla ortaya çıkıyor.

Deneyin bebeklerin kendi dillerinde yapıldığı ikinci safhasında ise tanımadıkları bir kadın sesi ile kaydedilmiş konuşma ve şarkı kullanıldı. Sonuç ise değişmedi, şarkılar konuşmalardan 2 katı daha uzun süre sakin kalmalarını sağladı.

Araştırmacıların dikkat çektikleri önemli nokta ise bebeğin yalnızken ve ebeveyn ilgisinin olmadığı zamanlarda da şarkı dinletildiğinde etki göstermesi.

Şarkıların gücü bizi de etkiliyor

Şarkı dinlemenin, içindeki melodi, ritim ve sözlerin, beyindeki ödül bölgesini tetiklediğini biliyoruz. Müzik ve duygular arasındaki ilişki 5 yaşındaki çocuklarda bile gözlemlenebiliyor. İnsanlar duygularını şarkı söyleyerek gösteriyorlar. Şarkılardaki ses perdeleri, yoğunluk, tempo sayesinde duygularmızı ifade etmemiz kolaylaşıyor.

Yapılan son araştırmalar, şarkıların etkisinin anne karnında henüz doğmamış bebeklerde bile görebildiğimizi ortaya koyuyor.

Anne karnına yerleştirilen alıcılar sayesinde doğmamış bebeklerin şarkıların modellerine gösterdikleri tepkilerin yetişkinlere benzediğini gösteriyor.

Şarkıların sözlerinin hatırlattıkları değil

Daha önceleri yapılan araştırmalar üzerinden uzmanlar, bizleri etkileyen şarkı sözlerinin geçmişte yaşadıklarımızı hatırlatmasını neden olarak gösteriyorlardı. Ancak Kanada’da yapılan 7-10 aylık bebekler üzerindeki araştırma bunun doğru olmadığını ortaya koyuyor. Henüz hafızası olmayan bebeklerin bizlerle aynı tepkiyi göstermesinin başka bir nedeni olmalı.

Bebeklere şarkı söyletin

Uzmanlar, bebeklere şarkı söylemenin ya da dinletmenin sakinleştirici etkisinin yanı sıra bir diğer faydasını da vurguluyorlar.

Şarkı söylemek de bebeklerde pozitif psikolojik gelişime destek oluyor. Doktorlar, şarkı söyleyerek büyüyen bebeklerde kalp ve damar sağlığının desteklendiğini, daha iyi uyku ve yemek düzeni kurduklarını ve kilo korumaya daha yatkın olduklarını belirtiyorlar. Ayrıca şarkı söyleyerek beyindeki neonatal bölgelerde de olumlu etki bırakıyor.

Şarkı söyleyen bebeklerde stres hormonlarının seviyesi normal kalırken kortizol seviyeleri de şarkı söylerken düşmeye başlıyor. Şarkı söylemenin en olumlu yansıması stresi kontrol edebilmesidir.

Şarkı söylemek sosyal iletişimdir

Müziğin insanlarda sosyal iletişimi desteklediğini, öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve yetişkinlerde hafızayı kuvvetlendirdiğini biliyoruz.

Bebeklerde de durum farklı değil. Şarkı dinletilen bebekler, şarkının temposu ve ritmi, sözlerinin tınısına göre sosyal iletişim kurabiliyor, duygular anlayabiliyorlar. Yetişkinlerin söyledikleri şarkılar üzerinden kimliklerini belirleyebiliyorlar.

Bazı bebeklerin konuşmayı öğrenmeden önce şarkı söylemeye başlamaları, hecelerden kellime kurmayı öğrenmenin en önemli aşaması olarak kabul ediliyor. Şarkı söylerken çıkan ve bazen şans eseri çıkan kelimeler, konuşulan dili öğrenme anlamına gelebiliyor. Ancak, şarkı söylemenin bilişsel gelişime olan etkisi üzerine henüz elimizde bir kanıt bulunmuyor.

Şarkı söylemek, bebeklerde duygu kontrolünü sağlamanın en iyi yolu. Sakinleşmelerine yardımcı olurken anne ve babaların da durumu yönetebilmelerini sağlıyor. Ayrıca mutlu bebekler, ebeveynleriyle daha iyi bağ kurabiliyorlar, iletişim sağlıyorlar.

KAYNAK: https://greatergood.berkeley.edu