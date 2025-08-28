"Bebeğiniz öldü" dediler, yaşıyor çıktı!

Fatma Hanım, 2008 yılında ortanca çocuğunu Diyarbakır’da dünyaya getirdi. 7 aylık doğan bebeğini önce Bismil Devlet Hastanesi’ne, ardından Diyarbakır’daki Dağkapı Çocuk Hastanesi’ne götürdüğünü söyledi.

Uzun bir süre bebeğinin kendisine gösterilmediğini belirtti. Bir süre sonra da gece 3’te telefon edilerek bebeklerinin öldüğü söylendi.

TEK MAĞDUR ONLAR DEĞİL MİYDİ?

17 yıl sonra mezarın açılması için feth-i kabir yaptıran çift, açılma işlemleri sonrası mezardaki bebeğin kendi bebekleri olmadığını öğrendi. Fatma Hanım, Didem Arslan Yılmaz’a “Oğlumun yaşadığını hep hissettim. Şu anda annesiyle arası iyi olsa da babasıyla arasında sorunlar olduğunu hissettim.” dedi.