Bebeğini 6. kattan atan anne tutuklandı

AA

Uşak Ünalan Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atıldı. Bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A. gözaltına alındı. Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürüldü.

Olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A., tutuklandı.

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