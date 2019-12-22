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'Booksmart', 'Uğur Böceği' ve 'How to Build a Girl' gibi filmlerde rol alan oyuncu Beanie Feldstein, Teen Vogue Dergisi'ne konuştu. 26 yaşındaki oyuncu, sürekli karışık ruh hali içindeki karakterlere hayat vermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYUYORUM"

Feldstein, "Bu tarz hikayelerde olmaktan büyük gurur duyuyorum. Yer aldığım eserler eğer ben 15 yaşındayken çıkmış olsaydı, sinema kapılarının önünde beklerdim" ifadelerini kullandı.