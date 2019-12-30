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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),Yapı Kredi Bankası ve Koç Finansal Hizmetler hisselerinin devrine izin verdi. Yapı Kredi tarafından KAP'a yapılan açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasına yönelik diğer yurtiçi ve yurtdışı onay

süreçleri devam ettiği belirtildi.

Yapı Kredi Bankası'nın iki ana ortağı İtalyan UniCreditve Koç Holding , iş ortaklıklarınıUniCredit'in stratejik hedefleri doğrultusunda Kasım sonunda fesh ederken, İtalyan banka Yapı Kredi'deki payını yüzde 32'nin altına indirdi.

6.4 MİLYARA EL SIKIŞTILAR

Koç Holding ve UniCredit, Koç Finansal Hizmetler (KFH) adlı şirket üzerinden Yapı Kredi'nin yüzde 81.9'una sahip. KHF üzerinden iki ortak Yapı Kredi'de dolaylı yüzde 40.95 pay sahibi konumda.Koç Holding ve diğer küçük ortaklar, KFH'de UniCredit'in sahip olduğu payların tamamını 6.42 milyar liraya satın almak üzere anlaştı.