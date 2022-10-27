Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Polonya'nın BC Polkowice takımına 73-46 mağlup oldu.

Polkowice Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 17-17 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta daha üstün bir oyun ortaya koyan BC Polkowice, soyunma odasına 37-28 önde gitti.

İkinci yarıda farkı açan BC Polkowice, üçüncü periyodunu 53-38 önde geçtiği müsabakadan 73-46 galip ayrıldı.