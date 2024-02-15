BBP Muğla İl Başkanı Aydoğan, Muğla'da Aydın Ayaydın'ı destekleyeceklerini açıkladı:

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından Muğla İl Başkanlığı görevine atanan iş insanı Melih Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecinde, ulusal birlik ve beraberliği pekiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Yaklaşan seçimlerde Ayaydın'a destek vereceklerini kaydeden Aydoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu destek, ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzur ve istikrarına katkıda bulunma amacımızın bir yansımasıdır. Farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğine, ancak birlikte hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuza inanıyoruz. Kısa süre içinde açılacak parti binamızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Açılışımıza ve ardından Ayaydın liderliğindeki Cumhur İttifakı'na destek olmaya davet ediyoruz. Oylarımızla, daha güçlü, daha müreffeh ve daha adil bir Türkiye için bir adım atalım."