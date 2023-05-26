Destici'den Habertürk'e açıklamalar

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Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklamalar.

Destici'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz Cumhur İttifakı olarak 4 parti kendi liste, aday ve amblemimizle seçime katıldık. Cumhur İttifakımız Meclis'te çoğunluğu sağladı. Büyük Birlik Partilimiz Meclis'te temsil edilecek çoğunluğu sağlamadı. Oyumuzu yüzde 100 artırdık. Bizim şu andaki bütün motivasyonumuz Pazar günü yapılacak seçimler. Bu seçimlerin sonuçlarını Başkanlık Divanımızla değerlendirdik. Pazar günkü seçimleri geçirdikten sonra ondan sonraki hafta sonu geniş bir değerlendirmeyi yapacağız. Değerlendirme sonucu aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşacağız. Şu andaki bütün motivasyonumuz 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci ayağı. İnşallah Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için elimizden geleni yapıyoruz.



"İNŞALLAH TOHUMLARIN FİLİZLENDİĞİ GÖNLERİ GÖRECEĞİZ"

Mutlaka bizim eksikliklerimiz, noksanlıklarımız da vardır. Seçim atmosferinin getirdiği şartlar da var. Hiç Hazine yardımı almadan kendi adaylarımızın, teşkilat mensuplarımızın aile rızklarından kestikleri yardımlarla siyaset yapıyoruz. BBP'ye müthiş bir teveccüh vardı. Ama maalesef sandıkta istediğimiz oranda oya dönüşmedi. Ama biz tohum saçtık. İnşallah tohumların topraktan filizlendiği, tahıla dönüştüğü, berekete dönüştüğü günleri de yaşayacağız.



