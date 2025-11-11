BBP Lideri Destici, Millî Ağaçlandırma Günü’nde üç fidan dikti: Yeşil vatanı korumak millî görev

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla Parti Genel Merkezinin önüne temsilen üç yeni çam fidanı dikti.

REKLAM advertisement1

ORMAN YANGINLARININ ACI BİLANÇOSU VE MİLLÎ GÖREV

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Destici, son yıllarda Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının toplumun her kesimini derinden üzdüğünü belirtti. “Son yıllarda biliyorsunuz, ülkemizde hepimizi üzen hadiselerin başında orman yangınları gelmektedir,” diyen Destici, bu yangınlarda yüz binlerce hektar orman alanının yok olduğuna dikkat çekti. Destici, “Bir taraftan yangınları önleyici tedbirler alınırken, diğer taraftan da yanan alanlar başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafını yeniden ağaçlandırmak gibi önemli bir görevimiz vardır. Bu, sadece çevreyle ilgili bir mesele değil; aynı zamanda millî bir sorumluluktur,” ifadelerini kullandı. “Yeşil vatanımızı korumak millî bir görevdir,” dedi.

REKLAM

AĞAÇLANDIRMAYI 11 KASIM’LA SINIRLAMAYALIM

Genel Başkan Destici, Millî Ağaçlandırma Günü’nün sadece belirli bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, toplumda yılın her gününe yayılan bir çevre ve ağaçlandırma bilincinin oluşması gerektiğini söyledi. Destici, “Bunu sadece 11 Kasım ya da o hafta ile sınırlı tutmamak, yılın her gününde ağaçlandırma yapmak şuurunda olmalı ve bunu fiilen gerçekleştirmeliyiz,” dedi.

HER FİDAN GELECEĞE UMUT: MERKEZ BAHÇESİNDE TÖREN Ağaç dikmenin doğaya, çevreye ve gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı miraslardan biri olduğunu ifade eden Destici, “Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan bir nefes, bir umuttur. Millî Ağaçlandırma Günü’nü kutluyor ve tüm vatandaşlarımızı ağaç dikmeye, doğamızı korumaya davet ediyorum,” şeklinde konuştu. Parti Genel Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte dikilen üç çam fidanı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticileri tarafından toprakla buluşturuldu.