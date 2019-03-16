Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor, Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-Mavililer, küme düşme hattındaki rakibini Nwakaeme'nin tek golüyle yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı ve 43 puana yükseldi. 4 haftadır kazanamayan Erzurumspor ise 22 puanda kaldı.

ERZURUMSPOR DİREĞİ AŞAMADI

Ev sahibi Erzurumspor maça etkili başladı. 2. dakikada Opseth'in altıpas içerisinden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı. Baskısını artıran Dadaşlar, 14. dakikada serbest vuruş kazandı. Eduok'un kimse beklemeden köşeye gönderdiği vuruşta top direkten döndü. 32. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde Ekuban'ın kafası üstten auta çıktı. 36. dakikada Kone'nin vuruşu yandan auta çıktı ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

BU KEZ TRABZON DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıya Trabzonspor hızlı girdi. 48. dakikada orta sahada buluştuğu topu hızla içeri taşıyan Ekuban'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş üst direkte patladı. Hemen 1 dakika sonrasında İbrahim Akdağ'ın derinlemesine pasında Taylan'ın vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

VE NWAKAEME YİNE SAHNEDE

53. ve 59. dakikadaki pozisyonlarda çerçeveyi bulamayan Nwakaeme, 64. dakikada hedefine ulaştı. Ekuban'ın pasında soldan ceza alanına giren Nijeryalı yerden topu filelere gönderdi: 0-1. 71. dakikada Rodallega'nın pasında Ekuban karşı karşıya durumda dokundu, Sehic engel oldu. 74. dakikada Eduok'un frikiğinde kaleci Uğurcan golü önleyen isimdi.

İKİ GOLÜ VAR İPTAL ETTİ

Erzurumspor'da 79. dakikada Eduok'un eline temas eden top filelerle buluştu. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR odasının da uyarısıyla golü iptal etti. 85. dakikada ise bu kez Nwakaeme fileleri buldu ancak hakem Ali Palabıyık VAR incelemesinin ardından Rodallega'nın faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Mücadelede başka gol olmazken kazanan Trabzonspor oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Tranzonspor, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de geçen hafta Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada, kadroda olan Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Yazıcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Ünal Karaman, bu futbolcuların yerine Vahid Amiri ve Zargo Toure'ye formayı verdi.

Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Toure, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Amiri, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile karşılaşmaya başladı.

ERZURUMSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçına göre 4 değişiklikle sahada yer aldı.





Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Serkan Kurtuluş, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan ve Munsy yerine Trabzonspor karşısında Taylan Antalyalı, Tolga Ünlü, Opseth ve Kone'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular sahaya 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Dirilliştir Çanakkale' pankartıyla çıktı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Termometrelerin 3 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri doldurdu.

Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi.

Karşılaşma öncesi 18 Mart Çanakkale şehitlerini anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

ERZURUM LİGİN İLK YARISINDA 6 PUAN TOPLADI

Erzurum temsilcisi, 16 puan ile 16. sırada tamamladığı ligin ilk yarısının ardından ikinci yarıda da beklediği sonuçları elde edemeyerek 8 karşılaşmadan sadece 6 puan çıkarabildi.

Süper Ligin 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapılacak maç öncesi Mehmet Özdilek ile de yolları ayıran ve teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmayı da 2-1 kaybetti.

Puan cetvelinde 22 puanla 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u mağlup ederek kötü gidişata "dur" demek istiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VAR

Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Geçen hafta sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, yarınki mücadelede yer alamayacak.