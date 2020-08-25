AA

İngiltere'de East Anglia Üniversitesinin yürüttüğü araştırma çerçevesinde, kan basıncını düşüren bir ilaç sınıfı ile Covid-19 arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 28 bin hastayı kapsayan 19 çalışmanın bulguları değerlendirildi.

AA'nın Medicalpress kaynaklı haberine göre; uzmanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEi) ya da anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) kullanan kişilerde Covid-19'un ağır geçme ve virüsten ölme riskinin düştüğünü gözlemledi.

Üniversitenin Norwich Tıp Okulundan Dr. Vassilios Vassiliou, "Kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan hastaların, özellikle Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçirme riski altında olduğunu biliyoruz ancak salgının başında yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçların Covid-19 hastalarında daha kötü sonuçlarla bağlantılı olabileceği yönünde endişeler mevcuttu. Bu ilaçların, Covid-19'lu kişiler üzerindeki etkisini keşfetmek istedik" dedi.

Vassiliou, çalışmada ACEi/ARB ilaçlarını alan Covid-19'lu yüksek tansiyon hastalarının, bu ilaçları almayanlarla kıyaslandığında kritik veya ölümcül bir sonuçla karşılaşma olasılıklarının daha düşük olduğunu saptadıklarını ifade etti.

Araştırmaya Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesinin de destek verdiği kaydedildi.