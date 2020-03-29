29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Takımdaki son durum ve futbola verilen koronavirüs arasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Hikmet Karaman, bireysel antrenmanlarının sürdüğünü söyledi.
"ÖNCELİKLE SAĞLIĞIMIZ, AİLEMİZ VE ÜLKEMİZ"
Sağlığın futboldan daha önemli olduğunu belirten Karaman, "Oyuncularımızın hepsi bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman çalışmalar video ile bize aktarılıyor. Teknik ekibimiz bunları izliyor ve değerlendiriyor. Eğer bize bir antrenman tarihi ya da maç tarihi verilirse futbol federasyonundan, bizim de acilen antrenmanlara başlamamız gerekecek. Şuan kimsenin futbol düşündüğünü sanmıyorum ama bir de böyle bir durum var. Yarın ne olacağını kimse kestiremez. Bazı şeyler futboldan da yaptığımız işlerden de daha önemlidir. Öncelikle Sağlığımız, ailemiz ve ülkemiz. Gerisi bir şekilde halledilir. Ama bu ortamda futbol düşünülür mü, biraz zor. Her şeye rağmen hayat devam ediyor" dedi.
"EVDE KAL SLOGANI DOĞRU BİR SLOGANDIR"
Yetkililerden gelen uyarılara uyulması gerektiğini de belirten Karaman, "Önemli olan bu hastalığı erken bir dönemde engelleme başarısını göstermek. Hepimizin erken dönemde hastalığı engelleme başarısı göstermesi zorunluluktur. Zaman zaman belirti göstermeyen hastalar var. Dolayısıyla 'evde kal' sloganı doğru bir slogandır. Evde kalıp kendimizi izole etmeliyiz. Yetkililerden gelen tavsiyelere uymalıyız" ifadelerini kullandı.
"HASTALIK KİMSEYİ AYIRMIYOR"
Karaman, spor camiasından hastalığa yakalananlara da başsağlığı dileyerek, "Belki gündemde olan isimler medyada ön plana çıkıyor ama bu sorun hepimizin sorunu. Dolayısıyla ismini zikredemediğimiz bu hastalığa yakalanan ve belki çok zor durumda olanlar var. Tüm dünyaya geçmiş olsun mesajını vermek gerekiyor. Birbirimizle dayanışma içinde olmak durumundayız. Esas ihtiyacımız olan birliktelik ve moral. Spor dünyasından da bir çok isim hastalığa yakalandı. Demek ki bu hastalık kimseyi yaşı, yaptığı işi ya da sosyal statüsüyle ayırmıyor. Bu anlamda daha bilinçli hareket etmeliyiz" dedi.
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