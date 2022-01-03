Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Son dakika: Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

HABERTURK.COM / Ajanslar

Olumsuz hava koşullarının kar yağışı ve buzlanmayla etkisini artırdığı bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 3 Ocak günü tatil edildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN

Giresun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle Çamoluk ve Alucra ilçelerinde merkez ve köyler dahil tüm okullarda, 3 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Şebinkarahisar ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 3 Ocak Pazartesi günü bir gün izinli sayılacaklar, taşımalı eğitim kapsamı dışında ki öğrenciler ise eğitime devam edecekler." ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 3 Ocak günü ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin 3 Ocak günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

VAN

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar 3 Ocak günü tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü Özalp, Saray, İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir." denildi.