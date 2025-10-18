Habertürk
        'Bazı Filistinlilerin naaşında kurşun izi görüldü'

        Gazze'deki Filistin Hükümeti'nin Sağlık Bakanlığı; İsrail tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi vasıtasıyla teslim edilen bazı Filistinlilerin naaşında kurşun izi görüldüğünü bildirdi.

        Giriş: 18.10.2025 - 20:36 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:47
        Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti'nin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ateşkes ve esir takas anlaşması kapsamında teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri bulunduğunu bildirdi.

        Sağlık Bakanlığı Şehit Cenazeleri Dairesi Başkanı Ahmed Zuheyr, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin avlusunda düzenlediği basın toplantısında, "Bize ulaşan cenazelerden, özellikle ilk grupta yer alan 45 cenazeden bazıları çıplak ya da iç çamaşırıyla gönderildi. Bir kısmının el ve ayak bilekleri bağlıydı, bazılarında ise göğüs ve baş bölgelerinde ateşli silah yaraları vardı." dedi.

        Ayrıca Nasır Hastanesi Adli Tıp Dairesi Müdürü de olan Zuheyr, İsrail tarafından teslim edilen bazı cenazelerde vücudun farklı bölgelerinde şarapnel yaraları bulunduğunu, ayrıca kafatasında ve diğer uzuvlarda kırıklar tespit edildiğini belirterek, gelen bazı cenazelerin çürümüş durumda olduğunu ifade etti.

        Zuheyr, çürümüş olanlar dışında gelen cenazelerin bütün olduğunu, ancak bazılarında ellerde başparmak ya da orta parmakların, ayrıca sağ veya sol ayak parmaklarından birinin eksik olduğunun fark edildiğini kaydederek, bunun, İsrail’in yaptığı DNA testleriyle bağlantılı olabileceği tahmininde bulundu.

        "Cesetler üzerinde DNA testi yapmak için ekipman yok"

        Teknik imkanlara ilişkin olarak Zuheyr, Gazze'deki Adli Tıp Kurumu'nun "cesetler üzerinde DNA testi yapmak için herhangi bir ekipmanının veya özel laboratuvarının olmadığını" kaydetti.

        Cesetlerin muayene ve kimlik tespiti işlemleri tamamlanıncaya kadar muhafaza edileceğini vurgulayan Zuheyr, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de desteğiyle temin edilen soğutmaya özel kamyonlarda muhafaza edileceğini söyledi.

        Cesetlerin kimlik tespitlerinin önümüzdeki 4 gün içinde tamamlanacağını aktaran Zuheyr, "Kimlikleri tespit edilenler ailelerine teslim edilecek, geri kalanlar ise Vakıflar Bakanlığı ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki şehitliğe defnedilecek." dedi.

        Zuheyr, İsrail'in Kızılhaç'a cesetlerin isimlerini veya kimliklerini içeren bir liste vermediğini, sadece altı ismin verildiğini ve bunlardan birinin yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

