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        Haberler Gündem Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları

        Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları

        Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 06:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 06:51
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        Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Savaş Keçeci, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Nur Özkaya getirildi.

        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDEN ALMA VE ATAMA

        Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır görevden alınırken, Antalya İl Müftülüğüne Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, Artvin İl Müftülüğüne Ertuğran Mehmet Soylu, Elazığ İl Müftülüğüne Yusuf Bingöl, Erzurum İl Müftülüğüne Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Mersin İl Müftülüğüne Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Muğla İl Müftülüğüne Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, Ordu İl Müftülüğüne Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, Osmaniye İl Müftülüğüne Ahat Taşçı, Sivas İl Müftülüğüne Hasan Limon, Trabzon İl Müftülüğüne Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, Uşak İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı, Yozgat İl Müftülüğüne ise Nihat Kök atandı.

        ADLİ TIP KURUMU'NA GÖREVLENDİRME VE ATAMA

        Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senem Karabulut, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ümran Taşçı Büyükşahan, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tıraje Celkan görevlendirildi.

        Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise uzman doktor Abdulvahap Sevin atandı.

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        #Atama kararları
        #Resmi Gazete
        #Son dakika haberler
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