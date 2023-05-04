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Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 04.05.2023 - 03:48 | Güncelleme: ABONE OL
Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları
Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları
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AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları, Burçin Ağbaba Atmaca, Mehmet Atmaca, Kamil Güney, Kazım Onur Kurt, Engin Can Çanga, Sakine Bostan, Betül Ceylan, Mustafa Emre Gözlükaya, Cem Doğan, Deniz Abdikoğlu, Selçuk Ağca, Murat Elaman, Anıl Altun, Osman Fatih Kelle ve Hüseyin Sağlam atandı.

AA'nın haberine göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Fatih Çakmak ve Enes Çakmak getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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