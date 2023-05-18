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Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kaçak göçmen gözaltına alındı. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor

Giriş: 18.05.2023 - 01:07 | Güncelleme: ABONE OL
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon
DHA

İstanbul Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak iki adrese yapılan operasyonda, organizatör olduğu belirlenen şüpheliler bulunamazken, adreslerde kalan 31 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu aşamada Bayrampaşa'da iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığına karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için adreslerde arama yaptı. DHA'nın haberine göre operasyonda şüphelilere ulaşılamazken, adreslerde bulunan 31 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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