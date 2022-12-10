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Haberler Gündem 3. Sayfa Bayrampaşa'da akılalmaz kaza: 1 ölü

Otomobilin çarptığı direk üzerine devrilen kadın kurtarılamadı

İstanbul Bayrampaşa'da otomobil sürücüsü, başka bir araca çarpmamak için manevra yaptıktan sonra yol kenarındaki direğe vurdu. Direk, çarpmanın şiddetiyle kaldırımda yürüyen kadının üzerine devrildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 10.12.2022 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
Bayrampaşa'da akılalmaz kaza: 1 ölü
Bayrampaşa'da akılalmaz kaza: 1 ölü
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AA

Bayrampaşa'da kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK, ÜZERİNE DEVRİLDİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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