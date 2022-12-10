Bayrampaşa'da akılalmaz kaza: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu.

Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.