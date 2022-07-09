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Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, Migros, BİM saat kaça kadar açık?

Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, Migros, BİM saat kaça kadar açık?

Bayramda market çalışma saatleri en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bugün itibariyle başladı. 9-12 Temmuz günleri arasında tüm yurtta büyük bir sevinçle kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda marketlerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. İhtiyaçlarını karşılamak için markete gitmek isteyenler Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri ve günlerini araştırıyor. İşte, Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri...

09.07.2022 - 08:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mübarek Kurban Bayramı bugün itibariyle başladı. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramda marketlerin çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "Bayramda marketler açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, Migros, BİM saat kaça kadar açık? sorusunun yanıtı ve Kurban Bayramı market çalışma saatleri...

  • BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

    Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterirken Kurban Bayramı'nda birçok marketin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. İşte, bayramda BİM, A101, ŞOk ve Migros çalışma saatleri...

  • BİM MARKET KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

    Geçtiğimiz bayramlar göz önüne alındığında BİM marketlerin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü günü norma çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.

  • A101 BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

    Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz'da A101 marketlerin kapalı olması beklenirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde çalışacağı tahmin ediliyor.

  • ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

    ŞOK market şubelerinin Kurban Bayramı tatili boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

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