Mübarek Kurban Bayramı bugün itibariyle başladı. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramda marketlerin çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "Bayramda marketler açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, Migros, BİM saat kaça kadar açık? sorusunun yanıtı ve Kurban Bayramı market çalışma saatleri...