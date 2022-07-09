Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo firmaları açık mı, hizmet veriyor mu ve saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo firmaları açık mı?

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla başladı. Kargo teslimatı veya kargo işlemleri olan kişiler resmi tatil ilan edilen Kurban Bayramı'nda kargo şirketlerinin hizmet verip vermediğine ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, "Bayramda kargolar açık mı?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

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