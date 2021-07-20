Kurban Bayramı'nın ilk günü bugün idrak ediliyor. Bayramın dört günü çalışanlar tatil yapacak. Bayram tatilinde gezmeye giden vatandaşlar AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte detaylar...

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

Koronavirüs kısıtlamalarının ardından AVM'ler 1 Temmuz ile beraber normal çalışma saatlerine geri döndü. 20 Temmuz- 23 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri müşterilerine kapısını açık tutuyor. Gerekli önlemler alınarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütüyor.

Ancak bayram dolayısıyla bazı AVM'lerin kapanış saati 23.00'a kadar uzayabilir.