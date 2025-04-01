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        Haberler Gündem Güncel Bayram ziyareti zehir oldu: 11 yaralı | Son dakika haberleri

        Bayram ziyareti zehir oldu: 11 yaralı

        Bartın'da iki otomobilin çarpışarak taklalar attığı kazada 11 kişi yaralandı. Her iki araçta bulunanları bayram ziyaretinden döndükleri öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:05 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:05
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        Bayram ziyareti zehir oldu: 11 yaralı
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        İHA'nın haberine göre, Bartın'ın Amasra ilçesinden il merkezine seyir halinde bulunan A.M.A (21) idaresindeki idaresindeki araç, önünde seyir eden E.O. (33) yönetimindeki yönetimindeki otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrularak, taklalar attı. Ters dönen araçlarda bulunan 10 kişi kendi imkanları ile araçlardan çıkarken, 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

        11 yaralı Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki araçtakilerin de bayram gezmesinden döndükleri öğrenildi.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde ulaşımın sağlandığı yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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