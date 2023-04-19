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Bayram temizliği yapan kadın canından oldu

İstanbul'da, bayram temizliği için oturduğu evin pencere camlarını silmeye çalışan Aysel Gümüşçü, 3'üncü kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı

Giriş: 19.04.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da bayram temizliği yaparken canından oldu - Güncel haberler
DHA

İstanbul'da, bayram temizliği için oturduğu evin pencere camlarını silerken 3'üncü kattan beton zemine düşen Aysel Gümüşcü (48), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 3. katında oturan Aysel Gümüşcü, evinde bayram temizliği yapıyordu.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşçü beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü hastaneye kaldırıldı. Gümüşçü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI AYRILMAK İSTEMEDİ

Aysel Gümüşcü, Paşa Çayırı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çocukları tabutun başından ayrılmak istemedi.

Aysel Gümüşcü'nün yakını Halim Gümüşcü ise, "Bayram temizliği yapmak için balkona çıkıp balkon camını temizlerken bir an dalgınlık dengesini kaybedip, yere düşme sonucu vefat ediyor" diye konuştu.

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