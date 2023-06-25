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Bayram temizliği feci bitti, 2'nci kattan düştü

Ordu'da, cam silerken dengesini kaybederek 2'nci kattan beton zemine düşen Ayşe Başar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 25.06.2023 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
Bayram temizliği feci bitti!
Bayram temizliği feci bitti!
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DHA

Ordu'da, bayram temizliği yaparken pencereden düşen Ayşe Başar (37), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci kattaki evinde bayram temizliği yapan Ayşe Başar, pencereye çıktı.

İki çocuk annesi Başar, camları sildiği sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Başar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Başar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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