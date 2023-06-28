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Bayram namazına giderken silahlı saldırıya uğradı

Samsun'un Alaçam ilçesinde bayram namazı için evinden çıkan 28 yaşındaki Harun Altınkaynak silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Altınkaynak hastanede tedaviye alınırken, şüpheli yakalandı

Giriş: 28.06.2023 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
Bayram namazına giderken silahlı saldırıya uğradı
Bayram namazına giderken silahlı saldırıya uğradı
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DHA

Olay, Alaçam'ın Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre bayram namazı için evinden çıkan Harun Altınkaynak, husumetlisi B.O tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Karnına isabet eden kurşunla yaralanan Altınkaynak, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Şüpheli B.O. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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