Ve Kurban Bayramı için saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı dün cuma hutbesinde Kurban Bayramı ile ilgili ayrıntılara değinmişti. Yarın sabah bayram namazı ile beraber 4 günlük Kurban Bayramı tatili başlamış olacak. Müslümanlar ''Bayram namazı saat kaçta'' sorusunun cevabını araştırıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Antalya ve diğer tüm iller için bayram namaz saatini Diyanet açıkladı. İşte 2019 Kurban Bayram namazı saatleri ve bayram namazının kılınış şekli...

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Tüm illerin Kurban Bayram namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06.47

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.33

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı İzmir'de 06.58

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Bursa'da 06.48

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Adana'da 06.27

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Aydın'da 06.56

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Balıkesir'de 06.53

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Denizli'de 06.51

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Erzurum'da 05.59

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Diyarbakır'da 06.06

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Konya'da 06.37

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Kayseri'de 06.24

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Samsun'da 06.17

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Antalya'da 06.46

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Kocaeli'nde 06.43

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Manisa'da 06.57

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Şanlıurfa'da 06.13

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Sakarya'da 06.41

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Malatya'da 06.13

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ DİĞER İLLER

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Ya Rabbi! Bu kurban bayramı tüm islam alemine kurtuluş vesilesi kıl. Bizi bize sevdir, bizi kardeş kıldığin gibi, emretigin gibi hakiki kardeşler kıl. Kini, nefreti, adaveti, haset etmekten bizleri biribirimize emin kişiler kıl (amin) Kurban bayramınız mübarek olsun.

- Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik eder, Bayramın, ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ederim. Kurban bayramımız hayırlı olsun.

- Ya Rabbi! Sen bu mübarek Kurban Bayramı’nın Arafatta Müzdelifede, Mekke ve Medine’de yapılan tüm duaların hürmetine bizleri ve tüm İslâm alemini affı mağfiret eyle (Amin) Hayırlı nurlu ve bereketli Bayramlar.

- Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

- Ya Rabbi Hz İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle…. “Ey kapıları açan Allah”ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç… Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

- Allah’u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

- Kurban Bayramı sabahları, demli bir çay, su böreği, bayram şekerleri, şeker isteyen çocuklar, Kurbanlık hayvanların sesleri, bir telaş bir koşturmaca. Köprü hep kalabalık, bayram programları, kolonya ikramları, bayram harçlıkları, uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, kısa hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayrıntı. Hayatın üzerindeki ‘pause’ düğmesine dokunun… Kısa bir süre için hayatı durdurun. Mutlu bayramlar…

Kestiğiniz kurbanın kabul olacağı, evinizin kurban bayramının bereketi ile dolacağı nice daha nice bayramlara. Bayramınız mübarek olsun.

- Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

- En Güzel Bayramların En Güzel Anlıları Sadece Bugün değil Hergün Size güzel bir Anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!

- Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ…

- Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah’a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

- Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

- Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

- Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

- Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

- Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah’ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı’nız mübarek olsun canım dostlarıma.

- Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rek’attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek’atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke’den sonra Fâti- ha’dan evvel; üçü de ikinci rek’atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek’atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

Teşrik tekbîri şöyledir:

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd. Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun farzın selamından sonra hemen okumaları vaciptir.