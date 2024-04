Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban ve Ramazan bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İslam dininde, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yıl içerisinde iki önemli dini bayram kutlanır. Bu kutsal günlerde, Müslümanlar özel bir ibadet olan bayram namazını ifa ederler. Güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika sonra kılınan bayram namazı, iki rekât olarak cemaatle eda edilmesi tavsiye edilen bir namazdır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bayram namazının önemi vurgulanır ve mümkünse geniş bir cemaatle, cami ya da açık alanlarda kılınması teşvik edilir. Bayram namazı, bayramın manevi atmosferini pekiştirir ve topluluk içinde birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir.

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Bu tekbirlerin her biri alınırken eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Her iki tekbir arasında normal uzunlukta bir ayet okuyacak kadar bir ara vermek ünnettir. Ayrıca her iki tekbir arasında ellerin, göğüs altında sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanması da sünnettir.

Tekbirlerden sonra euzü besmele çekilerek Fatiha ve zamm-ı sure okunur. Zamm-ı sureden sonra rükûa, ardından secdeye varılır. Secdelerden sonra ikinci rekâta kalkılır.

İkinci rekâta kalkış tekbirinden sonra her ikisi arasına fasıla konarak beş tekbir alınır. Bu fasılalar arasında da eller, birinci rekâtın tekbirleri arasında bağlandığı şekilde bağlanır. Hey’et adıyla adlandırılan bu zevaid tekbirlerinin alınması sünnettir. Bunların alınmaması, sehiv secdesini gerektirmemekle birlikte mekruhtur.