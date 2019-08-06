Bayram namazı ile ilgili detaylar, tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanacak 2019 Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Bayram sabahı bayram namazının ardından, kurban ibadeti de yerine getirilecek. Bayram namazı saat kaçta? sorusu ise Diyanet İşleri'nin yayımladığı Kurban Bayramı namaz saatleri ile cevap buldu. İşte kurban bayramı ile ilgili ayrıntılar...

BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bayram namazı saatlerine göre 11 Ağustos Pazar sabahı kılınacak bayram namazı Ankara'da saat 6.33'te, İstanbul'da 6.47'de, İzmir'de 6.58'de, Adana'da 6.27'de, Bursa'da 6.48'de, Trabzon'da 6.04'te kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Kurban bayramı namaz vakitlerine aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

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BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR, VACİP MİDİR?

Bayram namazları, müslümanlar arasindaki birlik ve beraberligin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Ramazan bayramında namazdan önce, tatlı (hurma veya şeker) yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.

Kurban bayramında namazdan önce, bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.

Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.),kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı 2 rekattır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" denilerek Bayram namazına niyet edilir.

İmamla birlikte tekbir alınır ve bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle birlikte namaza durulur. Sübhaneke duası okunur ve sübhaneke duasının ardından imamla birlikte 3 defa bayram tekbiri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam, sessizce "Euzü Besmele"yi okur ve açıktan sesli olarak Fatihe suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat ise bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir.

Bu tekbir, ilk rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta imam, yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur, cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturuşta "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur. Sonrasında da imamla birlikte selam verilir.

Selamın ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbih ve dualardan sonra bayram namazı tamamlanmış olur.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).