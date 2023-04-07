FAZLA MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA İŞLEMİ 2023
Her bir saat fazla çalışma için çalışana ücret verilir. Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesiyle gerçekleşir. Fazla mesai hesaplamaya örnek olarak:
Bir işçinin aylık brüt maaşının 10.008 TL olduğunu örnek alalım. Bu işçinin saat ücreti, 10.008 TL’nin 225 saate bölünmesi ile hesaplanır. Bölme işleminde çıkan sonuç, yani 10.008 bölü 225 sonucu 44.48 TL’dir. 44.48 TL aylık brüt ücretin saat başı çalışma tutarını ifade eder.
Sırada fazla mesainin yüzde 50 zamlı halini bulmak gelir. Bunun için de saatlik olan bu ücret 1,5 ile çarpılır. Yani 44.48 çarpı 1,5 sonucunda 66.72 TL’ye ulaşılır.
66.72 TL fazla mesainin yüzde 50 zamlı ücretidir. Fazla mesai ücretini bulmak için ise son bir işlem daha yapılır. Çalışanın fazla mesaiyi 5 saat yaptığını örnek alalım.
66.72 çarpı 5 olacak olan işlem son çarpma işlemidir. Bu çarpım sonucunda bulunan sonuç ise 333.60 TL’dir.