Bayram mesaisi hesaplaması ise şu şekilde yapılabilir;

Net maaş ÷ 30 x 2

Bayram mesaisi hesaplamak için önce net maaş 30 ile bölünür. Ardından 2 ile çarpılır.

Asgari ücretle çalışan bir işçi bayramda bir günde brüt 333.6 TL mesai ücreti alır.

Asgari ücretle çalışan işçi bayramda bir günde brüt 333.6 TL mesai ücreti alır. Bayram süresince 3,5 gün çalışan asgari ücretli işçiye brüt 1.168 TL ödenir. Bu tutardan yüzde 15 oranında sigorta pirimi işçi payı ile yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi kesilir. İşçinin içinde bulunduğu vergi dilimine göre vergi oranı artabilir. İşçinin yüzde 15 vergi oranına tabi olduğu varsayımı ile bayramda full çalışan asgari ücretli işçiye yapılan net ödeme 846 TL olur.

Asgari ücretle çalışan işçi bayramda bir günde brüt 333.6 TL mesai ücreti alır. Bayram süresince 3,5 gün çalışan asgari ücretli işçiye brüt 1.168 TL ödenir. Bu tutardan yüzde 15 oranında sigorta pirimi işçi payı ile yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi kesilir. İşçinin içinde bulunduğu vergi dilimine göre vergi oranı artabilir. İşçinin yüzde 15 vergi oranına tabi olduğu varsayımı ile bayramda full çalışan asgari ücretli işçiye yapılan net ödeme 846 TL olur.